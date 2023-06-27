Splashtop 透過裝置螢幕鏡像和 Windows 螢幕分享功能啟動 Mirroring360 Pro
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新解決方案將 Windows 屏幕共享功能與基於 AirPlay 和 WebRTC 的裝置屏幕鏡像從 iOS、Chromebook、Android、Windows 和 Mac 結合起來
使用Mirroring360 Pro進行裝置螢幕鏡像和螢幕分享
加利福尼亞州聖何塞 — 2017 年 4 月 25 日 — 跨屏訪問、支持和協作領域的全球領導者Splashtop Inc.宣布推出 Mirroring360 Pro。Mirroring360 產品系列的這一新成員將屏幕鏡像與 屏幕共享 解決方案相結合，為教育和商業提供全面的協作體驗。
Mirroring360 Pro使教育者，業務專業人員和個人能夠將手機，平板電腦，Chromebook和其他電腦上的應用程式螢幕，音樂，電影，電視節目，照片和遊戲流式傳輸或鏡像到電腦螢幕。
新的 Mirroring360 Pro 中的屏幕共享功能通過將 PC 屏幕共享與通過簡單的網絡鏈接共享 Windows 計算機屏幕的功能相結合，將共享提升到了一個新的水平。
鏡像 360 專業版的新功能包括：
與最多 40 名本�地或遠程查看者共享 Windows 計算機屏幕
螢幕分享可透過網路跨網路和裝置使用
可以從任何手機，平板電腦，Chromebook或帶有網路瀏覽器的電腦上查看分享的螢幕，而無需下載或安裝
簡化的用戶界面使將裝置屏幕投射到計算機變得比以往更容易
透過網路、電子郵件和電話進行高級支援，可在需要時快速存取協助
“在過去的一年裡，我們與很多 Mirroring360的用戶進行了交談。一個常見的要求是，除了將裝置屏幕鏡像到他們的計算機之外，他們還希望能夠向與會者或學生廣播他們的計算機或智能板屏幕，”Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說道。“我們現在在 Mirroring360 Pro 中提供該功能，以便用戶可以通過網絡鏈接共享他們的計算機屏幕，無需下載或安裝即可查看。”
螢幕分享可實現專業人士，企業和教育的協作
Mirroring360 Pro 中的集成裝置屏幕鏡像和屏幕共享簡化了商業和教育環境中的協作：
軟件應用程序開發團隊或產品經理可以通過 Mirroring360 Pro 應用程序將其軟件從裝置演示到計算機並在會議室中進行項目，並與遠程查看者共享同一屏幕
銷售專業人員可以通過計算機和簡單的網絡鏈接共享智能手機或平板電腦上的信息，為電話會議添加視覺元素
老師可以通過將相同的內容投射到學生課桌旁的Chromebook或平板電腦上，以容納難以看清課堂螢幕的學生
價格和可用性
Mirroring360 Pro 可立即從 Splashtop 購買，網址為 https://www.mirroring360.com/pricing ，現有 Mirroring360 客戶第一年限時介紹訂閱價格為 NT$480 ，新用戶為 NT$950 。現有客戶可以使用購買原始 Mirroring360 授權時使用的用戶名和密碼登錄，以折扣價購買 Mirroring360 Pro。
一個免費的，功能齊全的試用版可從 https://www.mirroring360.com獲得。
對於Mirroring360的企業範圍或學校範圍的部署，Splashtop提供Mirroring360大型部署包 。 Large Deployment軟體包可用於Mirroring360和/或Mirroring360 Pro，其中包括MSI軟體包，預設配置選項，單密鑰許可證，用於跨網路連接的Mirroring Assist（包括關閉網路上的Chatty Bonjour廣播的選項），例如以及其他增強功能和增強支持。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力，支持和協作體驗。 Splashtop遠端桌面服務使人們可以從任何地方的任何設備存取其應用程式和數據。 Splashtop遠端支援服務使IT和MSP能夠支持電腦，行動裝置，工業設備和物聯網（IoT）。 Splashtop協作服務（包括Mirroring360和Classroom）可實現跨裝置一對多的有效螢幕分享。如今，已有超過2500萬用戶使用Splashtop產品，宏碁，華碩，戴爾，愛普生，惠普，InFocus，英特爾，聯想，LG，松下，Promethean，Sharp，東芝等製造合作夥伴將Splashtop捆綁在一起的數量已超過1億設備。
Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 運營商合作夥伴包括 AT&T、NTT DOCOMO、KDDI 和 SoftBank，以及許多經銷商。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國�際辦事處。 如需更多資訊，請造訪 https://www.splashtop.com。 有關 Mirroring360 的更多信息，請訪問 https://www.mirroring360.com。所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
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