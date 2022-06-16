Splashtop 透過裝置螢幕鏡像和 Windows 螢幕分享功能啟動 Mirroring360 Pro

新解決方案將Windows螢幕分享功能與AirPlay和來自iOS，Chromebook，Android，Windows和Mac的基於WebRTC的設備螢幕鏡像結合在一起

加利福尼亞州聖約瑟 — 2017 年 4 月 25 日 — 跨螢幕訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Mirroring360 Pro。Mirroring360 產品系列的這一新成員將設備螢幕鏡像與螢幕共用解決方案相結合，為教育和企業提供全面的協作體驗。

Mirroring360 Pro使教育者，業務專業人員和個人能夠將手機，平板電腦，Chromebook和其他電腦上的應用程式螢幕，音樂，電影，電視節目，照片和遊戲流式傳輸或鏡像到電腦螢幕。

新型Mirroring360 Pro中的螢幕分享功能將設備螢幕分享與PC結合在一起，並能夠通過簡單的Web鏈接分享Windows電腦螢幕，從而將分享提升到了一個新的水平。

鏡像 360 Pro 的新功能包括：

與最多40個本地或遠端查看器分享Windows電腦螢幕

螢幕分享可透過網路跨網路和裝置使用

可以從任何手機，平板電腦，Chromebook或帶有網路瀏覽器的電腦上查看分享的螢幕，而無需下載或安裝

簡化的用戶界面比以往更輕鬆地將設備螢幕投射到電腦上

通過網路，電子郵件和電話提供高級支持，可在需要時快速訪問以提供幫助

“在過去的一年中，我們與Mirroring360的許多用戶進行了交談。一個經常的要求是，除了將設備螢幕鏡像到他們的電腦外，他們還希望能夠向與會人員或學生廣播他們的電腦或智能板螢幕。” Splashtop執行長Mark Lee說。 “我們現在在Mirroring360 Pro中提供該功能，因此用戶可以通過Web鏈接分享電腦螢幕，而無需下載或安裝即可查看。”

螢幕分享可實現專業人士，企業和教育的協作

Mirroring360 Pro中集成的設備螢幕鏡像和螢幕分享可簡化業務和教育環境中的協作：

軟體應用程式開發團隊或產品經理可以將其軟體從設備演示到電腦上，並在會議室中進行投影，並通過Mirroring360 Pro應用程式與遠端查看器分享同一螢幕

銷售專業人員可以通過電腦和簡單的Web鏈接從智能手機或平板電腦分享信息，從而在電話會議中添加視覺元素

老師可以通過將相同的內容投射到學生課桌旁的Chromebook或平板電腦上，以容納難以看清課堂螢幕的學生

定價和可用性

Mirroring360 專業版可以立即從 Splashtop 上通過 https://www.mirroring360.com/pricing 獲得，現有 Mirroring360 客戶第一年的有限時間介紹訂閱價格為 $14.99 ，新用戶則為 $29.99 。 現有客戶可以通過使用用於購買原始鏡像 360 許可證的用戶名和密碼登錄以折扣購買 Mirroring360 Pro。

https://www.mirroring360.com 提供免費的、功能齊全的試用版。

對於Mirroring360的企業範圍或學校範圍的部署，Splashtop提供Mirroring360大型部署包 。 Large Deployment軟體包可用於Mirroring360和/或Mirroring360 Pro，其中包括MSI軟體包，預設配置選項，單密鑰許可證，用於跨網路連接的Mirroring Assist（包括關閉網路上的Chatty Bonjour廣播的選項），例如以及其他增強功能和增強支持。

關於飛濺頂

Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 如今，超過 2500 萬使用者享受 Splashtop 產品，包括宏碁、華碩、戴爾、愛普生、惠普、InFocus、英特爾、聯想、LG、松下、普羅米修斯、夏普、東芝等在內的製造合作夥伴已將 Splashtop 捆綁在超過 1 億台設備上。

Splashtop 贏得了享有盛譽的PC World「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「最佳 CES」獎，並且是紅鯡魚北美 100 強決賽入圍者。 Splashtop運營商合作夥伴包括AT&T，NTT DOCOMO，KDDI和SoftBank，以及許多轉銷商。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com。 有關 Mirroring360 的更多資訊，請訪問 https://www.mirroring360.com。 所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。

媒體連絡人

羅伯特·哈

robert.ha@splashtop.com