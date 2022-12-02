Splashtop 推出適用於 Android 裝置的 Mirroring360 AirPlay接收器，包括連接到 HDTV 或投影機的 Amazon FireTV和 Google Nexus Player
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將音樂、電影、照片、遊戲和應用程式從iOS或MAC無線鏡像或流式傳輸到任何安卓設備;免費和付費版本可在Google Play和Amazon Android App Store上使用
加利福尼亞州聖約瑟 （PRWEB） — 2014 年 10 月 28 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Mirroring360 AirPlay Receiver for Android。 Mirroring360 可讓您將音樂、電影、電視節目、照片、遊戲和螢幕流式傳輸或鏡像到任何 Android 設備。 安裝后，Mirroring360 會將您的 Android 設備變成 AirPlay 接收器。 然後，您可以從iPad，iPhone，iPod Touch和MAC上的AirPlay功能表中發現並選擇設備，以開始流式傳輸和鏡像！
Splashtop執行長Mark Lee說：“成千上萬的人已經為Windows和MAC使用了Mirroring360，尤其是在教師和商務演示者中。” “隨著基於Android的大螢幕連接設備（如Google Nexus Player和Amazon FireTV）的擴展，客戶要求我們擴展平台支持。”
您將如何使用適用於Android的Mirroring360 AirPlay Receiver？
通過iOS或MAC將流式傳輸或鏡像的照片，視頻，電影或更多內容無線傳輸或鏡像到連接到基於Android的機頂盒的大螢幕HDTV，例如Amazon FireTV和Google Nexus Player
通過iOS或MAC與Android用戶無線分享您的演示文稿，產品演示以及更多內容
在連接到任何Android裝置的大螢幕高清電視上播放iOS和MAC遊戲。您的iOS裝置可以成為遠端遊戲控制器��。
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗，將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的PC World“最具創新產品”獎、《大眾科學》雜誌的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“2012 CES 最佳產品”獎，並且入圍2013 年Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
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