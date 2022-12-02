Splashtop為Microsoft Windows Server遠端桌面服務（RDS /終端服務），基於Hyper-V的VDI和Azure雲平台推出了高效能移動附件。
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招募微軟全球合作夥伴以移動所有業務視窗和舊版應用程式
加利福尼亞州聖約瑟 – 2013年7月8日 |在今天舉行的微軟全球合作夥伴大會上(WPC),Splashtop Inc.在展位號519上推出Splashtop企業作為微軟Windows 2012/2008 R2 /2003伺服器RDS、基於超V的VDI和Azure雲平臺的高效能移動附加元件。借助 Splashtop 企業版,行動員工現在可以享受針對虛擬和基於工作階段的桌面以及 RemoteApp 程式的最高效能、安全性和經濟實惠的遠端存取解決方案。
Splashtop Enterprise現在包括針對Microsoft Hyper-V虛擬化平台以及Windows遠端桌面服務/終端服務進行了優化的VDI代理（稱為Splashtop Streamer）。當企業希望透過無代理程序遠端存取現有VDI或RDS基礎結構時，Splashtop Enterprise包含SplashApp技術，該技術可將RDP協議即時轉碼為Splashtop協議。使用Splashtop Enterprise，無需設置Microsoft遠端桌面網關或笨拙的VPN解決方案，因為所有Splashtop遠端流量都可以基於SSL AES-256在全球網路中安全地路由。
Splashtop 首席執行官兼聯合創始人 Mark Lee 表示：“移動性和雲正在創造一個強大的下一代 IT 計算螺旋，Splashtop 針對 Microsoft RDS、Hyper-V 和 Azure 進行了優化，是利用任何雲配置立即向移動員工交付所有傳統和長尾業務應用程式的最快速、最簡單、最經濟的方式。
在 WPC 2013 上，Splashtop 還推出了具有強大渠道激勵措施的合作夥伴計劃。 超過 65% 的財富 500 強公司已經有員工在其企業網路中使用 Splashtop;借助Splashtop��企業版，渠道合作夥伴可以快速為企業提供增強的可管理性，以滿足企業安全性和合規性要求。
主要優勢
立即動員RDS（終端服務）和VDI基礎結構來交付.NET，Silverlight，Flash，Java，高度定制的SAP / Oracle / Siebel，3D CAD和其他垂直應用程式
完全控制將哪些應用程式或桌面移動到哪些設備和用戶；儀表板從功能上使IT部門可以了解使用和管理
與 MDM/MAM 合作夥伴深度集成，實現額外的 BYO 安全性和控制
通過跨私有雲、混合雲和公有雲（包括 Azure 雲平臺）的簡單縮放實現業務敏捷性
主要功能
Splashtop VDI代理（稱為Splashtop Streamer）已通過基於Microsoft Hyper-V的連線主機和虛擬化主機的認證。
無代理 SplashApp 技術可以實時轉碼運行任何風格的 Windows Server 2003/2008/2012 RDS 和基於 Hyper-V 的虛擬桌面 （VDI）
與活動目錄集成的本地安全管理控制台
高效能移動存取：視頻每秒高達60幀，延遲不到30毫秒，但功耗更低
直觀的界面：基於觸摸的行動裝置的簡單手勢，具有針對特定業務應用程序的可自定義快捷鍵和控件
自帶支援：iOS、Android、Windows Phone、WinRT、Windows 和 Mac
定價和可用性
帶SplashtopApp 的Splashtop企業現在可在:www.splashtop.com/products-pricing
此處提供免費試用版：www.splashtop.com/enterprise
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1400萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com
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