Splashtop推出FileHound iPhone應用程序

FileHound是從iPhone或iPod touch查找和存取遠端電腦文件的最簡單方法

2011 年 11 月 8 日 — 聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天發佈了 FileHound，這是一款從 iPhone 和 iPod touch 遠端存取電腦檔的應用程式。FileHound 專為小螢幕設計，是在計算機上列出、搜索和導航文檔、照片、音樂和視頻的最簡單方法，並利用了Splashtop屢獲殊榮的遠端桌面技術。

FileHound專門為易於在具有小螢幕的行動裝置上使用而設計，消除了在設備之間傳輸，轉換或同步文件和多媒體內容的需要。使用此應用程式可以輕鬆找到並訪問重要的工作文件和Office應用程式，例如Outlook，PowerPoint，Excel和Word。此外，可以遠端查看個人娛樂內容，包括電影，音樂，照片和視頻。

“FileHound在你的智能手機裡放了一些'樹皮'！”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “它旨在成為您在旅途中獲取檔的新最好的朋友。 事實上，我們認為你會非常喜歡FileHound，你甚至可能會開始撫摸你的iPhone！”

FileHound的功能包括以下功能：

只需在螢幕上點擊兩次即可立即查看所有文件的清單

使用易於使用的檔獵犬搜索或最近的項目資料夾查找檔

使用觸控板模式進行導航以在小螢幕上實現極致的精度

使用快捷工具列在瀏覽和編輯模式之間切換

激活鍵盤或滾動條

放大或縮小螢幕

鎖定螢幕方向

輕鬆斷開連線

FileHound易於安裝，並且與所有版本的iPhone和iPod touch（iOS 4或更新版本）以及Windows 7，Vista和XP兼容。只需將FileHound應用程式安裝在iPhone或iPod touch上，將Splashtop Streamer軟體安裝在遠端電腦上。然後在兩個設備上創建一個安全代碼。安裝後，FileHound用戶可以在世界任何地方的遠端電腦上查找和存取文件。

FileHound可以從iTunes App Store下載，特別發佈促銷價格為4.99美元（正常價格為14.99美元），網址為 https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8

為了慶祝FileHound的推出,Splashtop台正在舉辦狗攝影比賽。 有關如何使用您最喜愛的狗獲取文檔或報紙的照片參加比賽的更多詳細資訊,請造訪 Splashtop 的 Facebook 頁面,www.facebook.com/splashtop

關於 Splashtop

Splashtop希望通過提供一流的跨裝置計算體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop的產品已在惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩和其他合作夥伴的超過1億台設備上發貨。 Splashtop遠端桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam等在Apple App Store，Google Android Market，HP App Catalog和Amazon Android App Store上是60多個國家/地區最暢銷的應用程式，以高效能，交互式訪問的方式吸引了數百萬移動用戶隨時隨地訪問他們喜歡的應用程式，媒體內容和文件。

對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。

Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有團隊。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。

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