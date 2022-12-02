Splashtop推出FileHound iPhone應用程序
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FileHound是從iPhone或iPod touch查找和存取遠端電腦文件的最簡單方法
2011 年 11 月 8 日 — 加州聖荷西 —全球跨裝置運算領域的領導者Splashtop Inc.今天發布了 FileHound，這是一款用於從 iPhone 和 iPod touch 遠端存取電腦檔案的應用程式。FileHound 專為小螢幕設計，是在電腦上檢視、搜尋和導航文件、照片、音樂和影片的最簡單方法，並利用 Splashtop 屢獲殊榮的遠端桌面技術。
FileHound 專為在小屏幕移動設備上輕鬆使用而設計，無需在設備之間傳輸、轉換或同步文件和多媒體內容。重要的工作文件和辦公應用程序，如 Outlook，PowerPoint，Excel 和 Word，可以很容易地找到並與此應用程序訪問。 此外，還可以遠程查看個人娛樂內容，包括電影，音樂，照片和視頻。
“FileHound在你的智能手機裡放了一些'樹皮'！”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “它旨在成為您在旅途中獲取檔的新最好的朋友。 事實上，我們認為你會非常喜歡FileHound，你甚至可能會開始撫摸你的iPhone！”
FileHound 的功能包括：
只需在螢幕上點擊兩次即可立即查看所有文件的清單
使用易於使用的檔獵犬搜索或最近的項目資料夾查找檔
使用觸控板模式進行導航以在小螢幕上實現極致的精度
使用快捷工具列在瀏覽和編輯模式之間切換
激活鍵盤或滾動條
放大或縮小螢幕
鎖定螢幕方向
輕鬆斷開連線
FileHound 安裝簡單，兼容所有版本的 iPhone 和 iPod touch（iOS 4 或更高版本）以及 Windows 7、Vista 和 XP。只需在 iPhone 或 iPod touch 上安裝 FileHound 應用程序，在遠程計算機上安裝 Splashtop Streamer 軟件即可。然後在兩台設備上創建安全代碼。安裝完成後，FileHound 用戶可以從世界任何地方查找和訪問遠程計算機上的文件。
可以從 iTunes 應用程序商店下載 4.99 美元（正常價格為 14.99 美元）的特別推出促銷價格。&https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1
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關於 Splashtop
Splashtop希望通過提供一流的跨裝置計算體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop的產品已在惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩和其他合作夥伴的超過1億台設備上發貨。 Splashtop遠端桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam等在Apple App Store，Google Android Market，HP App Catalog和Amazon Android App Store上是60多個國家/地區最暢銷的應用程式，以高效能，交互式訪問的方式吸引了數百萬移動用戶隨時隨地訪問他們喜歡的應用程式，媒體內容和文件。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有團隊。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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Splashtop FileHound：https://www.splashtop.com/filehound
Splashtop Streamer： https://www.splashtop.com/streamer
下載文件:https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1 山 = 8 &