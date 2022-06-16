Splashtop 推出擴增實境，幫助遠端技術支援更上一層樓
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Splashtop AR 使遠端技術人員得以輕鬆查看現場技術問題並加速修復，進而縮短停機時間和營運成本、提高工作效率以及客戶/員工滿意度
2022 年 4 月 12 日，加州庫比蒂諾訊 – 安全遠端存取和支援解決方案領導品牌 Splashtop 今日宣佈推出擴增實境 (AR) 遠端支援工具 Splashtop AR，讓異地技術人員透過行動攝影機分享和互動式 AR 註釋，即可輕鬆查看、排除故障並快速解決問題。
「對現場服務、維護和維修、零售、酒店和製造等行業來說，採用擴增實境的遠端支援技術是自然演變而來的，」Splashtop 的聯合創辦人兼首席執行官 Mark Lee 說。「以虛擬方式找出問題讓遠端技術人員能夠快速辨別和解決問題或直接與現場工作人員分享資訊。這有助於縮短解決問題的時間、縮短停機時間、節省營運成本，以及降低員工和客戶對於技術方面的挫敗感。」
據 Aberdeen Research 報導，各家企業估計每小時因臨時停機而蒙受 26 萬美元的損失。派遣技術人員到現場進行技術維修 (即「上門服務」)，涉及人力費用、差旅時間和與相關行政程序，成本相當可觀。因此，集中式 IT 團隊善用 AR 輔助的遠端 IT 支援技術，支援整個組織或客群，並減少舟車勞頓的上門服務。
擁有多名員工的集中式遠端 IT 支援團隊也可以實現知識分享，大幅減��少遠端維修的時間。而且，如果需要專人服務通話協助，透過初步的遠端診斷可以在維修前找到合適的技術人員，以及正確的零件或材料。
Paniceus Systems 提供 IT 支援，服務在德奧經營 46 家餐廳的發展中連鎖餐廳企業 Peter Pane。Paniceus Systems 運用 Splashtop AR 縮短了 50% 的裝置停機時間。Paniceus 的 IT 主管 Björn Runge 表示：「與員工透過 FaceTime 討論並試圖解決問題是一回事。但有了 Splashtop AR，我可以在虛擬環境中支援員工，並直接透過螢幕指出特定項目，大大降低了我們支援工作的難度。現在，IT 人員只要說：『我來看看』，接受支援的使用者就能看到技術人員直接指出特定項目，並在分享的影像畫面中加入註釋。任何使用者都可以跟著操作。這樣一來，要解決纜線更換、重新啟動之類的問題，根本易如反掌。
Splashtop AR 的使用方式
Splashtop AR 使用方法非常簡單。遠端技術人員只需透過行動裝置上的攝影機進行連接，就可以像在現場一樣查看實際環境。他們可以透過虛擬方式找出問題，並與現場人員相互配合，就像雙方都在現場一樣。此外，使用 AR 註釋，可以更快地解決問題，最多可節省 50% 的時間，技術人員也不必舟車勞頓到場服務。
Splashtop AR 的優點：
更快解決問題：在遠端透過互動式 AR 註釋和雙向溝通功能，引導現場人員更快解決問題，縮短停機時間。
提高技術人員工作效率：搭配遠端診斷和故障排除功能，技術人員得以支援多個異地據點，也不必舟車勞頓地到場服務。
�分享知識並相互合作：讓現場的非技術人員也有能力在需要 2 級技術指導的情況下，解決問題並協助現場學徒。
提高客戶和員工滿意度：由經驗豐富的遠端技術人員提供協助，引導員工或客戶解決技術問題，進而提高首次通話即解決問題的比率。
*Splashtop AR 為附加元件，可隨安全遠端存取和支援的多合一解決方案 Splashtop Enterprise 提供。
關於 Splashtop
Splashtop 身為安全遠端存取和支援領域的領導者，歡迎使用者親身體驗深受 IT 信賴的安全性。與其他笨拙且緩慢的遠端存取解決方案不同，Splashtop 讓使用者感覺就像在機器前一樣快速、簡單和安全。效能標準高達 60fps 的 4k 傳輸品質，並且符合企業級的可靠性和可擴展性。Splashtop 在單一應用程式中簡化了對 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 的存取和支援。雙重驗證、單一登入以及符合 SOC2、GDPR、CCPA 和 HIPAA 的標準規範提供了值得信賴的安全性。Splashtop 提供即時全球支援，讓使用者可以直接與專家交談，不論公司規模大小，只要您有需要，我們一定在。在 www.splashtop.com 上深入了解。