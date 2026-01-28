Splashtop 與 KIWONTECH 宣布戰略夥伴關係，以強化安全、雲端優先的 IT 營運
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合作夥伴結合了電子郵件安全、安全遠端存取、遠端支援，和自動化端點管理，以支援現代分佈式組織
韓國首爾，2026年1月28日 – Splashtop，全球領先的安全遠端存取、遠端支援和自主端點管理 (AEM) 供應商，與KIWONTECH，專注於中和商業電子郵件詐騙 (BEC) 和進化的網路釣魚威脅的企業郵件安全解決方案供應商，今日宣布戰略合作夥伴關係，以幫助各組織加強在郵件、端點和分散式工作環境中的安全性和簡化運營。
透過這次合作，KIWONTECH 將提供 Splashtop 的產品組合作為其產品陣容的一部分，使客戶能夠結合進階的電子郵件安全性與安全遠端存取、遠端支援和主動端點管理。這兩家公司共同致力於簡化組織在雲端為先的遠端和混合環境中如何保護通信、管理裝置和支援使用者。
Splashtop 韓國銷售主管朴昭賢（Kelly Park）表示：“通過與 KIWONTECH 的合作，我們期望擴大韓國組織對 Splashtop 安全遠端存取、支援和端點管理解決方案的存取，同時支持客戶現代化 IT 操作。”
「這次的合作象徵著一個重要的里程碑，我們透過結合KIWONTECH的電子郵件安全專長與Splashtop的安全連接及端點管理能力，為客戶提供更高的安全價值，」KIWONTECH副總裁 Chung-han (Kevin) Kim 表示。
Splashtop 的解決方案因其效能、可靠性和企業級安全性而受到全球數百萬用戶的信任。除了遠端存取和遠端支援之外，Splashtop 的��自主端點管理 (AEM) 功能提供端點的持續可見性和自動化，包括監控和修補，幫助 IT 團隊降低風險，減少停機時間，提高運行效率。
這項夥伴關係強調了在支援遠端和混合型員工的可擴展雲端為主 IT 運作上的共同承諾。透過結合 Splashtop 的安全連接功能和AEM 能力，以及 KIWONTECH 在電子郵件威脅防護方面的專業知識，組織能夠期待提升安全性、更快的問題解決，以及在管理使用者和裝置方面採取更協調的方法。
在整個 2026 年，Splashtop 和 KIWONTECH 將緊密合作，包括共同參加行業活動、共同行銷倡議和合作拓展計畫。這個合作將專注於幫助組織採用安全、高效的數位工作環境，同時降低運營複雜性。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。
關於 KIWONTECH
KIWONTECH 是一家專門從事企業電子郵件安全和威脅防範的網路安全公司。其解決方案可以保護組織免受網絡釣魚、惡意軟體、勒索軟體、冒充攻擊和資料外洩的威脅。透過持續創新與策略合作，KIWONTECH 正在擴大其生態系統，以滿足現代數位職場不斷演變的安全需求。
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