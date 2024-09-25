Splashtop加入Microsoft智慧安全協會
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美國加州庫比蒂諾 — 2024 年 9 月 25 日 — Splashtop Inc.今天宣布已成為Microsoft智慧安全協會 (MISA)的成員，該協會是一個由獨立軟體供應商(ISV) 和託管安全服務提供商組成的生態系統 ( MSSP）已將其解決方案與Microsoft安全技術集成，以更好地保護我們共同的客戶免受日益增長的網路威脅的影響。
Splashtop 擁有數百萬用戶，協助企業提高混合和遠端工作環境的安全性和效率。 出品的Foxpasscloud RADIUSSplashtop 以其流暢的使用者體驗和強大的安全性而聞名，可提供精確的存取控制，以保護 Wi-Fi 網路免受未經授權的使用者和網路攻擊。透過與Microsoft Intune無縫集成，使用者可以透過Microsoft cloud PKI或Foxpass憑證實現基於憑證的驗證，同時享受簡化的部署和維護。 身為 Microsoft 智慧安全協會的成員，Splashtop 與 Microsoft 保持一致，共同努力協助客戶應對當今 IT 環境不斷變化的挑戰。
Splashtop 執行長兼聯合創始人 Mark Lee 表示：“我們堅信安全不應該太複雜。” Foxpass cloud RADIUS 透過利用您現有的Microsoft系統為您的 Wi-Fi 網路提供額外的安全層，讓基於憑證的驗�證 (CBA) 對 IT 團隊來說變得簡單易用。 我們很高興與 MISA 合作提供增強的安全解決方案。 透過共同努力，我們使組織能夠專注於成長和創新，並確信他們的 IT 環境得到管理和安全。
Microsoft智慧安全協會總監 Maria Thomson 表示：“ Microsoft智慧安全協會已發展成為一個充滿活力的生態系統，由全球最可靠、最值得信賴的安全軟體供應商組成。” “我們的成員（例如 Splashtop）與 Microsoft 一樣致力於網路安全社區內的協作，以提高客戶更快地預測、檢測和響應安全威脅的能力。”
MISA 成立於 2018 年，匯集了 Microsoft 領導者、ISV 和 MSSP，專注於合作應對安全威脅並為所有人創造一個更安全的環境。 其使命是提供業界領先的智慧安全解決方案，這些解決方案協同工作，在不斷增加的威脅環境中以人工智慧的速度和規模幫助保護組織。
有興趣了解更多資訊的合作夥伴可以造訪MISA網站： Microsoft智慧安全協會。
關於Splashtop ：
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com
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公關經理
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