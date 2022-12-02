Splashtop加入了RSA®Ready技術合作夥伴計劃；宣布被日本領先的保險集團日精資產管理公司採用
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許多保險公司的數千名保險代理人現在正在使用 Splashtop 企業版來提高生產力並支援業務連續性計劃 （BCP）
加利福尼亞州聖約瑟 — 2014 年 7 月 23 日 — 跨設備計算和協作領域的領導者 Splashtop 今天宣佈，它已加入 RSA 就緒技術合作夥伴計畫，並在 Splashtop Enterprise 和 EMC （EMC） 的安全產品分公司 RSA 提供的 RSA SecurID 多因素身份驗證解決方案之間建立了互操作性。
Splashtop還宣佈，領先的日本保險集團日精資產管理公司目前正在部署Splashtop Enterprise，這是業界唯一的本地遠端訪問解決方案。 Splashtop Enterprise 將取代現有的速度較慢的 RDP 解決方案，以便員工在通過 Internet 從任何設備遠端存取電腦時可以享受更高的生產力和安全性。 Splashtop 還可以作為緊急情況或災難時的解決方案，在日本稱為業務連續性計劃 （BCP）;員工可以有效地在家工作，而無需前往辦公室。
“我們很高興歡迎 Splashtop 加入 RSA 就緒合作夥伴計劃。 隨著企業和中小企業努力優化員工的遠端訪問，對可信且經過驗證的安全解決方案的需求是當務之急，“RSA 合作夥伴關係總監 Chad Loeven 說。 “RSA和Splashtop產品的互操作性將幫助客戶提供遠端訪問和協作解決方案，該解決方案旨在為使用者提供安全又方便。
Splashtop 企業版使 IT 部門能夠將企業應用程式和桌面（物理和虛擬）交付到平板電腦、智慧型手機、PC 和 MAC。 最受好評的流媒體和觸摸屏體驗意味著移動工作人員可以在家中或旅途中快速�輕鬆地使用辦公生產力、業務線、3D 圖形和自定義Web應用程式。
“移動設備正在改變保險業，尤其是服務提供者和客戶的互動方式，”Splashtop 首席執行官兼創始人 Mark Lee 說，“我們很高興與 RSA 合作，説明確保我們能夠為客戶提供一流的安全遠端訪問解決方案。
根據Nissei Asset Management的說法，Splashtop Enterprise大大提高了其移動員工的生產力，並滿足了在發生緊急情況或災難時交付業務連續性計劃（BCP）的要求。有關Splashtop Enterprise如何幫助您動員企業或支持BCP的更多信息，請參閱： https://www.splashtop.com/enterprise
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1600萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台裝置上。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問解決方案是解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP 的一種更快、更輕鬆、更具成本效益的方法。 Splashtop 曾獲得PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「2012 CES 最佳」獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 它是唯一一家連續兩年（2012 年和 2013 年）獲得 NVIDIA“值得關注的人物”新興公司獎的公司。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com
RSA 和 SecurID 是 EMC 公司在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。 所��有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
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