Splashtop加入了MaaS360 WorkPlace合作夥伴計劃

領先的遠端桌面解決方案Splashtop現在已為MaaS360客戶準備就緒

加州聖荷西， 2014年7月24日– Splashtop，Inc.宣布已加入MaaS360 WorkPlace合作夥伴計劃。 Splashtop Business和Splashtop Enterprise現在將出現在MaaS360市場中，並將利用MaaS360 WorkPlace SDK啟用企業級安全控件來保護公司數據。

Splashtop Business 和 Splashtop Enterprise 為使用任何設備的行動工作人員提供安全的遠端訪問、支持和協作。 高性能、易用性、協作功能以及對雲和本地部署的支援是Splashtop相對於傳統 RDP、Citrix 和 VMware 解決方案的關鍵優勢。

Splashtop首席執行官Mark Lee說：“ MaaS360和Splashtop的結合使中小型企業和企業能夠享受一流的安全性和效能的遠端桌面和應用程式解決方案，移動員工可以遠端存取其所有業務應用程式和數據。具有完全安全合規性的移動裝置。”

結合了MaaS360 WorkPlace SDK的移動應用程式通過以下功能提供增強的安全性：

身份驗證和單點登錄

數據洩露防護 （DLP） 策略，用於限制複製粘貼，並允許打開列入白名單的應用

阻止不合規設備使用應用

用於企業內聯網訪問的每應用 VPN

如果行動裝置丟失，被盜或損壞，則選擇性擦除應用程序

加密和保護靜態和傳輸中的數據

隨著自帶設備 （BYOD） 趨勢的普及，組織希望在保護公司資訊的同時支援員工選擇。 同類最佳的應用程式現已在 MaaS360 市場上展示，可供希望提高員工生產力和協作的企業使用，同時保護公司數據。

Fiberlink產品管理高級總監Anar Taori表示：“對於希望在行動裝置上保護公司數據的客戶而言，MaaS360市場和WorkPlace SDK繼續發揮著越來越重要的作用。 “ Splashtop現在可以與MaaS360集成在一起，以在滿足嚴格的安全要求的同時提高用戶的工作效率。”

關於 Splashtop

Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1600萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台裝置上。

這種性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問解決方案是解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP 的一種更快、更輕鬆、更具成本效益的方法。 Splashtop 曾獲得PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「2012 CES 最佳」獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 它是唯一一家連續兩年（2012 年和 2013 年）獲得 NVIDIA“值得關注的人物”新興公司獎的公司。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 www.splashtop.com

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關於MaaS360

IBM 旗下公司 Fiberlink 的 MaaS360 是值得信賴的企業移動管理解決方案，深受全球數千家客戶（從財富 500 強公司到小型企業）的青睞。 我們通過為應用程式、內容、電子郵件和設備提供全面的移動安全和管理，使在移動世界中的工作變得簡單和安全。 MaaS360 可從 Web 即時訪問，易於使用和維護，並提供組織在其業務的各個方面完全採用行動性所需的靈活性。 在業內回應速度最快的支持的支援下，我們將客戶放在首位，為IT和員工提供最佳的用戶體驗。 要瞭解更多資訊，請轉到 http://www.maas360.com。

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