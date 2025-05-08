Splashtop 被驗證為 TrustRadius 的可信賣家
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Trusted Seller 驗證展示了 Splashtop 在 TrustRadius 上提供最新產品資訊和公正評論的努力。
加州庫比蒂諾，2025 年 3 月 17 日 – 致力簡化隨處辦公體驗的遠端存取、支援和 IT 管理解決方案領導品牌 Splashtop，在值得信賴的商務技術買家情報平台 TrustRadius 上通過驗證，躋身可靠賣家之列。可靠賣家驗證會表揚符合以下條件的公司：在 TrustRadius 基本資料中提供最新產品資訊、實際參與倫理道德審查的過程，並積極回應客戶反饋。在 TrustRadius 擔任 CMO 的 Allyson Havener 表示：「在 TrustRadius，我們致力協助買家在滿懷信心的情況下做出明智的技術決策。現已通過可靠賣家驗證的 Splashtop 展現出他們專注執行倫理審查，以及提供最新產品資訊。這項驗證成果也對買家做出保證，說明 Splashtop 始終達到高標準的誠信、回應能力和客戶滿意度。」Splashtop 的 CEO 兼共同創辦人 Mark Lee 表示：「我們企業的各方各面都以公開透明和正直誠信為優先，從定價和續訂做法，到即時客戶支援服務，乃至於我們收集評價的方式，皆是如此。可靠賣家的驗證反映出我們承諾積累真實、公正的意見反饋，協助 IT 社群做出明智的決策。」Splashtop 憑著遠端桌面存取和遠端支援解決方案通過了可靠賣家驗證，其中，遠端支援解決方案現在新增了端點管理、詳細目錄報告和漏��洞偵測功能。Lee 接著說道：「我們的端點管理產品路線圖以及對自治式 IT 的願景深受客戶反饋影響，而 TrustRadius 提供了我們所需的真相來源。我們不斷提升強大工具的使用便利度和擴展能力，協助人力精簡的 IT 團隊降低成本、複雜度和風險。為此，我們必須深入了解客戶獨特的挑戰、需求和優先要務。」Splashtop 很榮幸獲評為 TrustRadius 可靠賣家，決心繼續推動道德審查的取得，讓既有和潛在客戶擁有安心的空間，可以分享和了解真實的使用者體驗。獲此頭銜的製造商一定都：
通過定期獲取評論來滿足數量標準，確保最近的產品反饋
披露評論來源方法和使用獎勵
為產品使用者提供平等的機會，安全地分享真實的反饋意見。
閱讀所有已發表的評論，並在必要時回應。」
定期更新其產品資料，提供最新的產品資訊。
如欲深入了解 Splashtop 或開始免費試用，請前往 www.splashtop.com。若要了解其他人對 Splashtop 遠端存取和支援解決方案的評價，請閱讀 TrustRadius 上的公正評論。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。如需深入了解，請上 www.splashtop.com，以及追蹤我們的 LinkedIn。
關於 TrustRadius：
TrustRadius 提供最可信的買家情報平台，幫助買家自信地做出決策，提供全面、經過審核的產品資訊和客戶生成的內容。技術提供商能夠講述他們獨特的故事，吸引高意圖買家，並獲得客戶洞察。由成功的企業家創立，總部位於德克薩斯州奧斯汀的技術中心，TrustRadius 得到了 Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners 和 Next Coast Ventures 的支持。