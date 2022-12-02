Splashtop通過Splashtop業務推出SaaS桌面渲染
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作為企業和個人產品的補充，Splashtop Business可幫助任何規模的組織將關鍵業務應用交付到行動裝置
加州聖荷西-2013年7月10日-遠端桌面和應用程式存取的領導者Splashtop Inc.今天宣布發布Splashtop Business，該版本使IT，系統集成商和服務提供商能夠安全地存取任何業務應用程式在任何移動裝置上。現在， 移動工作人員可以使用其iOS，Android，Windows Phone 8，Blackberry或WinRT（Windows和MAC）移動裝置來完全存取其PC或Mac電腦上託管的所有關鍵業務應用程式和數據。 Splashtop Business是適用於中小型企業的SaaS解決方案，是Splashtop Enterprise和Splashtop Personal取得成功的基礎。
Splashtop，Inc.首席執行官兼聯合創始人馬克·李（Mark Lee）說：“ IT的消費化和BYOD解決方案的普及正在導致Splashtop遠端桌面和應用程序渲染等解決方案的快速採用。隨著Splashtop Business的推出，中小企業現在可以體驗效能最高的解決方案，該解決方案使移動員工可以使用零編碼，零培訓和零數據洩漏來使用任何公共或私有云中的所有關鍵業務應用，文件和數據。”
借助Splashtop Business，中小型企業和中型公司將獲得一種簡單，快速且經濟的方式來管理移動工作人員及其設備，以滿足安全性和合規性要求。 Splashtop Business消除了在設備之間傳輸，轉換或同步文件和多媒體的需求。重要的工作文件和Office應用程式（例如Outlook，PowerPoint，Excel和Word）以及演示文稿的視頻，音樂和照片都易於存取��。 Splashtop Business包含白板註釋功能，該功能在演示者和教育者中非常流行，因為它使他們可以使用行動裝置突出顯示，繪製或覆蓋演示文稿。
Goodwill 是一家非營利組織，致力於幫助人們通過學習和就業機會充分發揮潛力，它使用Splashtop來提高生產力，而無需大量預算或額外的時間和資源。
“IT通過不斷尋找增加價值和創新的方法來支援Goodwill的業務，例如提供Splashtop Business來支持我們的員工，”大紐約和新澤西州北部Goodwill Industries的首席資訊官Andre R. Bromes說。 “通過為我們的 iPad 使用者安全地移動 Microsoft Office 等應用程式和其他業務應用程式，Splashtop 提高了他們的工作效率，同時最大限度地降低了風險並遵守了我們的 IT 治理流程。”
飛濺業務適用於一系列行業和業務場景，例如：
現場銷售代表需要存取公司內部的CRM系統，銷售建議生成器和定價庫存信息
房地產經紀人調整他們的日程安排並訪問合同，而無需返回辦公室
從各種病房或實驗室搬到辦公室時，需要存取病歷系統，放射線圖像，視頻和數據的醫療診所或生物技術人員
地方政府訪視工作人員在進行實地工作時，藉由遠端存取案例分享數據資料並透過平板電腦提交報告
在家辦公的遠端辦公人員，他們想要使用比VPN更簡單，更快的解決方案遠端進入辦公電腦
設計師和建築師使用他們的iPad向客戶展示存取CAD設計，PowerPoint和其他應用程式
製造設計師從生產工廠存取產品藍圖
娛樂和視頻遊戲設計師使用電影製片廠階段的視頻和動畫程式
Splashtop Business現已提供免費�試用。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1400萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com
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