Splashtop推出基於瀏覽器的高效能遠端桌面和支援解決方案
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Splashtop Business 通過擴展對 Chrome 瀏覽器的支持，不斷擴大對公路勇士和 MSP / IT 的價值
加利福尼亞州聖荷西 — 2015 年 1 月 21 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者Splashtop Inc. 宣布在 Splashtop 業務中支持 Chrome 瀏覽器。 用戶 MSPs 和 IT 人員現在可以通過其 Chrome 瀏覽器（可在 MAC 和 Linux 以及 Chromebook 上 Windows使用）享受一流的 Splashtop 遠端桌面性能。 除了提供最高的遠端存取性能外，Splashtop Business 還以其具有成本效益的定價模式而聞名，從NT$2,300每年開始管理或訪問無限的電腦。
“Splashtop Business已被成千上萬的MSP / IT採用，並且要求的主要功能之一是瀏覽器支援，而無需安裝任何用戶端，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “Splashtop 致力於為我們的使用者提供最佳性能、簡單的定價和易用性。”
數以萬計的MSP和IT組織已經在使用Splashtop Business來管理數百萬台電腦。 Splashtop與市場上的各種RMM，PSA，在線票務和在線服務台解決方案集成，從而為MSP和IT執行工作提供無縫體驗。許多企業使用Splashtop來授權其員工遠端存取公司計算資源。
Splashtop 瀏覽器解決方案現已可在谷歌瀏覽器網上商店購買： https://chrome.google.com/webstore/detail/splashtop-business/ggfdbkjgeadkhlpfbcdmfjfcgbpnbgch。 瀏覽器解決方案支持同時連接。 只需單擊一下即可從 Splashtop 業務門戶網站頁面, https://my.splashtop.com, 用戶可以輕鬆啟動遠端存取或支持會話。立即切換到 Splashtop Business，從NT$2,300每位用戶每年開始以具有成本效益的價格來管理或訪問無限數量的電腦： https://www.splashtop.com/business
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供最優質的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，連接智慧手機、平板、電腦、電視和雲端。Splashtop 遠端桌面服務讓人們可以透過行動裝置訪問和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。像 Splashtop Classroom 和 Mirroring360 這樣的協作產品可以實現一對多的跨裝置螢幕分享。超過兩千萬人已從應用程式商店下載 Splashtop 產品，製造合作伙伴包括 HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel 等，已在超過一億台裝置上搭載 Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程式存取解決方案是解決 WAN 上的移動 VPN 兼容性問題和 RDP 的更快，更輕鬆，更具成本效益的方法。 Splashtop 贏得了 PC 世界著名的「最具創新性產品」獎，流行科學的「最佳新產品」，筆記本電腦雜誌的「最佳 CES」獎，並且是北美紅鯡魚 100 決賽入圍者。 Splashtop 通過 MDM /MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。 該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 有關更多信息，請訪問 https://www.splashtop.com
所有品牌名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
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