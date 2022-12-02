Splashtop 和 Intel 重新定義遠端桌面功能 – 現在，透過WIFI 網路遠端喚醒睡眠中的 PC 已然實現
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
數百萬台採用英特爾®智能連接技術的新PC捆綁了Splashtop遠端桌面，為消費者提供了個人云以及為企業提供了分佈式VDI。
加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 6 月 4 日 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與英特爾®公司合作，改變行動使用者隨時隨地遠端訪問其 PC 的方式，即使他們的 PC 處於睡眠狀態也是如此。傳統的 LAN 喚醒功能要求將 PC 連接到有線乙太網網路。 Splashtop 是第一款支援在配備英特爾®智慧連接技術的特定PC上通過WIFI進行遠端喚醒的遠端桌面應用程式。
Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說：“借助Splashtop和Intel Smart Connect，新一代PC成為最強大的個人云，可將您喜歡的應用程序和數據提供到您的行動裝置上。”綠色，因為可以將連接WIFI的PC置於睡眠狀態，但始終可用。”
“ Splashtop遠端桌面是利用最新的英特爾智能連接技術功能在日益增長的移動世界中實現引人注目的應用的出色示例。”英特爾筆記本電腦產品營銷總監亞當·金說。
為了透過網路喚醒遠端PC，Splashtop Bridging CloudTM與Intel Smart Connect Technology雲服務集成在一起。
選擇使用Intel Smart Connect技術的PC將使企業升級其PC或採用BYOD受益。借助Splashtop，現在可以喚醒分佈式PC，將關鍵的業務應用程式和數據交付給移動辦公人員。與傳統的集中式VDI相比，分佈式PC（分佈式VDI）具有更大的可伸縮性和可負擔性，後者需要對計算，網路和存儲基礎架構進行大修。
與 Intel Smart Connect Technology 技術整合的 Splashtop 將於 6 月 4 日至 6 月 8 日在台北 Computex 的 AsRock、Intel 和 MSI 展位上進行示範。
支持Intel Smart Connect的最初的移動應用是iPad和iPhone的Splashtop 2遠端桌面。 Android和其他平台將很快添加。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1400萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com
所有品牌名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
媒體連絡人