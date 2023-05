Splashtop 入圍 2023 IT Europa Channel Awards 高度推薦獎

IT Europa 認可 Splashtop 的創新項目,該項目涉及歐洲和北美沉浸式數字標牌解決方案的遠程支持。

加利福尼亞州庫比蒂諾,2023 年 5 月 24 日 – 今天, Splashtop 正在慶祝其最近在 IT Europa Channel Awards 上的認可,因為 Splashtop 憑藉 Beyond Digital Solutions的創新客戶應用程序在年度垂直應用程序解決方案類別中獲得高度讚揚的製造商。

Beyond Digital Solutions 是一家通訊機構,致力於設計沉浸式數位解決方案,影響人們與品牌互動的方式 他們使用 Splashtop Enterprise 解決方案來提升他們為歐洲、美國和加拿大的客戶管理的 7,000 個數字屏幕的遠程支持能力。由此帶來的效率提升使 Beyond Digital Solutions 能夠遠程解決 90% 的問題,最大限度地減少中斷並平均節省 15,000 英里的路程,以及每個用戶端減少 4 噸二氧化碳排放量。

“Splashtop 滿足了我們所有的要求。借助一個可擴展的解決方案,我們可以在任何地方遠程控制屏幕,並為客戶和內部員工支持各種設備。 所有這些都具有可以按需激活的非侵入式安全軟件,”數字架構師和數字標牌專家 Michael Thompson 說

Splashtop 屢獲殊榮的 遠程存儲 和 遠程支持解決 方案使 Beyond Digital Solutions 通過以下方式節省成本用戶滿意度:

減少數位招牌宣傳活動的停機時間。 Splashtop 使他們的服務台每天可以輕鬆檢查和支持 200 多台機器,只需幾次遠程點擊即可取代現場訪問。

獲得靈活性和競爭力。 憑藉遠程選擇和管理任何軟件的能力,Beyond Digital 可以為其客戶創建量身定制的數字營銷活動。

使用安全、無創的遠程支持工具為客戶和員工提供支持。 按需激活,無需本地安裝或維護。

允許 IT 人員同時訪問和操作同一台機器 ,而無需從他們的會話中註銷,以實現更高效的故障排除過程。

使員工能夠從自己的設備遠端工作。 無論其操作系統如何,均可及時支持和訪問高端工作站和程序。

“在 Splashtop,我們正在改變企業支持從日常工作到 IoT 應用程序的一切方式,我們最近獲得 IT Europa 的認可證實了我們對卓越的承諾,”Splashtop EMEA 總經理 Alexander Draaijer 說。“事實證明,我們的遠程支持能力在推動創新方面發揮了重要作用,正如我們與 Beyond Digital Solutions 的開創性項目所展示的那樣。我們很自豪能夠站在 IoT 支持的最前沿,我們很高興繼續為全球企業提供改變遊戲規則的解決方案。”

Splashtop 是安全遠程存儲和支持解決方案的領先供應商,服務於全球各個垂直領域的中小型企業 (SMB) 以及大型企業,包括媒體和娛樂、教育、金融服務、醫療服務、交通運輸和更多。Splashtop 最近獲得了 TrustRadius 頒發的 2023 年最高評級獎,該獎項完全基於客戶反饋。要深入了解,請訪問 Splashtop.com。

關於 Splashtop

Splashtop 是解決方案的領導者,可簡化在任何地方工作的世界。 其針對混合工作和 IT /MSP 的解決方案 遠端支援 提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高 效能 技術能夠以超低延遲實現 4K 高清質量,多顯示器支持和 60fps。 Splashtop 具有高級安全功能,廣泛的 裝置 支持和響應迅速的客戶服務。 超過 3000 萬用戶,25 萬企業,包括 85% 的財星 500 大企業,在全球享受 Splashtop 產品。 飞濺之旅