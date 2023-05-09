Splashtop 連續兩年獲得 2023 年特魯斯最高評價獎
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Splashtop 再次因卓越的用戶體驗和客戶支持和 遠端支援 類別 遠端桌面 而獲得認可
加利福尼亞州庫比蒂諾，2023 年 5 月 10 日 — Splashtop是簡化在任何地方工作世界的遠端解決方案領域的領導者，很自豪地宣布，它已被評為 2020 年 TrustraDius 最高評價獎的得主和類別。 遠端桌面 遠端支援 這項著名的榮譽完全基於評論和客戶情緒，強調 Splashtop 對用戶體驗和客戶支持的承諾。
特魯斯特拉迪斯研究副總裁梅根·海德利說：「Splashtop 在該 遠端支援 遠端桌面 類別中贏得了最高評價獎項。 這些獎項直接取決於客戶的意見，並透過突出提供高度客戶滿意度的產品，幫助 軟體 買家做出更好的購買決策。」
Splashtop 首席執行官馬克·李（Mark Lee）對該公司的成就表示感謝和自豪，並指出，"我們以客戶為中心，以產品為導向的增長策略使我們能夠不斷將最好的產品推向市場。 我們致力於為用戶提供卓越的體驗，並以響應迅速的客戶支持為後盾。 贏得這些 TrustraDius 最高評價獎項證明了我們對行業的不懈追求。"
作為支持解決方案的領先者，Splashtop 提供了價格具有競爭力，用戶友好的平台，具有行業領先的安全功能。 遠端存取 該公司對客戶響應能力的奉獻使其與競爭對手脫穎而出，確保用戶獲得最高水平的滿意度。
獲得最高評價獎彰顯了 Splashtop 對於提供市場上最佳和支持解決方案的信譽 遠端存取 和承諾�。 TrustraDius 審核者因其易用性，安全性和支持而讚賞該平台。
看看客戶在說什麼：
「Splashtop 允許我們的 2D 和 3D 設計團隊與 軟體 安裝在可能佔用 CPU 密集型的辦公系統上進行交互。 我們可以將彩現排入佇列以進行處理，而不會對缺少資源的遠端電腦造成負擔。 Splashtop 一直是我們小型團隊的可靠工具，同時也具有成本效益。」 營銷廣&告公司總監
「與其他工具相比，我發現 Splashtop 是安裝後我不必擔心的產品。 在緊急情況下， 遠端支援 工具往往是關鍵任務，與其他工具不同，Splashtop 在緊急情況下並沒有讓我失望。 它易於使用，並且在緊急情況下， 裝置 我可以從手中的任何東西中使用它。」 高等教育 IT 經理
"優質的產品以優惠的價格！ 節省了我的金錢，時間和壓力。 將近三年後，我仍然很高興。」 IT 總監，IT 服務供應商
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關於 Splashtop
Splashtop 是解決方案的領導者，可簡化在任何地方工作的世界。 其針對混合工作和 IT /MSP 的解決方案 遠端支援 提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高 效能 技術能夠以超低延遲實現 4K 高清質量，多顯示器支持和 60fps。 Splashtop 具有高級安全功能，廣泛的 裝��置 支持和響應迅速的客戶服務。 超過 3000 萬用戶，25 萬企業，包括 85% 的財星 500 大企業，在全球享受 Splashtop 產品。 飞濺之旅
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