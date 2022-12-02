Splashtop擴展了針對MSP，IT和家庭IT的遠端支援功能，並提供了最佳定價和客戶支持
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Splashtop業務中添加了分組，增強的可管理性和不久的文件傳輸功能，以為IT和MSP提供最具成本效益的遠端支援和控制解決方案
加利福尼亞州聖荷西 2014 年 11 月 25 日 — 全球跨設備計算和協作領域的領導者 Splashtop Inc.宣布 Splashtop 業務中的新分組和其他可管理功能。 文件傳輸將在年底之前添加。 MSPs IT 現在可以通過增強的分組和管理功能享受一流的 Splashtop 遠端桌面性能。 除了提供最高的遠端存取性能外，Splashtop Business 還以NT$2,300每年的經濟高效的定價模式而聞名，用於管理或訪問無限制的電腦。
「大約一年前，LogMeIn 突然取消免費服務，成千上萬的 LogMeIn 難民湧入 Splashtop，」Splashtop 首席執行長 Mark Lee 說。 「然而，當時的 Splashtop 既不支援部署、存取控制、分組、檔案傳輸，也不支援 IT 和 MSP 所需的其他管理功能，因此許多 LogMeIn 難民別無選擇，只能訂閱 LogMeIn Central 或 LogMeIn Pro。 經過幾個月與 MSP 和 IT 的密切合作，Splashtop Business 現在具有完整的遠端支援功能，同時以物超所值的價格繼續為遠端控制提供最佳效能。
“我愛Splashtop ！！自LogMeIn更改其政策以來，我一直迷路。這使我可以更輕鬆地管理辦公室中的電腦。謝謝！！！”律師事務所Malkerson Gunn Martin辦公室經理Sue Diggs
“ Splashtop相對於TeamViewer的定價優勢是巨大的，您的軟體可以像Teamviewer一樣流暢地工作。我��現在購買了Splashtop，由於您的大力支援，我們也這樣做了！”全天Dance Musicvertriebs GmbH技術總監Michael Pichler
「多年來，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 進行遠端支援。 直到 Splashtop 的出現，它更快、更便宜。簡潔的使用者介面、非常高效率和出色的客戶支援！」 - Nick Kapinakis，Integrated Intellinet Quality Systems - I2QS.COM
數以萬計的MSP和IT組織已經在使用Splashtop Business來管理數百萬台電腦。 Splashtop與市場上的各種RMM，PSA，在線票務和在線服務台解決方案集成，從而為MSP和IT執行工作提供無縫體驗。
立即切換到 Splashtop 業務，以NT$2,300每位用戶每年的具有成本效益的定價來管理無限數量的電腦： https://www.splashtop.com/remote-support
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供全球首屈一指的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，跨越智慧手機、平板電腦、電腦、電視和雲端。Splashtop 遠端桌面服務 讓人們能通過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和資料。像 Splashtop Classroom 和 Mirroring360 這樣的協作產品，可以實現跨裝置的一對多有效螢幕共享。超過 1,800 萬人從應用程式商店下載了 Splashtop 產品，製造合作夥伴包括 HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel 等，已經在超過 1 億台裝置上預載了 Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入��圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
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