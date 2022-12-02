Splashtop擴展了針對MSP，IT和家庭IT的遠端支援功能，並提供了最佳定價和客戶支持

Splashtop業務中添加了分組，增強的可管理性和不久的文件傳輸功能，以為IT和MSP提供最具成本效益的遠端支援和控制解決方案

加利福尼亞州聖荷西 2014 年 11 月 25 日 — 全球跨設備計算和協作領域的領導者 Splashtop Inc.宣布 Splashtop 業務中的新分組和其他可管理功能。 文件傳輸將在年底之前添加。 MSPs IT 現在可以通過增強的分組和管理功能享受一流的 Splashtop 遠端桌面性能。 除了提供最高的遠端存取性能外，Splashtop Business 還以 $60 每年的經濟高效的定價模式而聞名，用於管理或訪問無限制的電腦。

「大約一年前，LogMeIn 突然取消免費服務，成千上萬的 LogMeIn 難民湧入 Splashtop，」Splashtop 首席執行長 Mark Lee 說。 「然而，當時的 Splashtop 既不支援部署、存取控制、分組、檔案傳輸，也不支援 IT 和 MSP 所需的其他管理功能，因此許多 LogMeIn 難民別無選擇，只能訂閱 LogMeIn Central 或 LogMeIn Pro。 經過幾個月與 MSP 和 IT 的密切合作，Splashtop Business 現在具有完整的遠端支援功能，同時以物超所值的價格繼續為遠端控制提供最佳效能。

“我愛Splashtop ！！自LogMeIn更改其政策以來，我一直迷路。這使我可以更輕鬆地管理辦公室中的電腦。謝謝！！！”律師事務所Malkerson Gunn Martin辦公室經理Sue Diggs

“ Splashtop相對於TeamViewer的定價優勢是巨大的，您的軟體可以像Teamviewer一樣流暢地工作。我現在購買了Splashtop，由於您的大力支援，我們也這樣做了！”全天Dance Musicvertriebs GmbH技術總監Michael Pichler

「多年來，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 進行遠端支援。 後來出現了 Splashtop，它更快、更便宜。 簡潔的使用者介面、非常高效率和出色的客戶支援！」 - Nick Kapinakis，Integrated Intellinet Quality Systems - I2QS.COM

數以萬計的MSP和IT組織已經在使用Splashtop Business來管理數百萬台電腦。 Splashtop與市場上的各種RMM，PSA，在線票務和在線服務台解決方案集成，從而為MSP和IT執行工作提供無縫體驗。

立即切換到 Splashtop 業務，以 $60 每位用戶每年的具有成本效益的定價來管理無限數量的電腦： https://www.splashtop.com/remote-support

關於飛濺頂

遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 Splashtop 課堂和 Mirroring360 等協作產品可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。

這種性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問解決方案是解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP 的一種更快、更輕鬆、更具成本效益的方法。 Splashtop 贏得了享有盛譽的PC World「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「最佳 CES」獎，並且是紅鯡魚北美 100 強決賽入圍者。 Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他轉銷商分發。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 www.splashtop.com

所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。

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