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Splashtop擴展了所有Android 8.0+裝置的遠端控制功能

本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。

Splashtop 遠端存取和遠端支援軟體現在支援 100 多個品牌的Android 裝置

美國加州聖荷西，2020年9月15日 – Splashtop Inc.，全球遠端存取和遠端支援解決方案的領導者，今天宣布提供擴展的遠端存取以及完整遠端控制支援，適用於所有運行Android 8.0及以上版本的裝置。

通過我們的最新更新，我們已經將支持擴展到100多個品牌的Android設備，“Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “這對於實現我們將數十億台設備橋接在一起的願景非常重要，無論它們是運行Android，Windows，macOS，Linux，Chrome OS還是iOS。

可用性
可隨時無人值守存取 Android 裝置，適用於 Splashtop Remote Support 方案。臨機快速支援適用於所有現有的 Splashtop SOS 計畫，支援 Android。在 Splashtop 網站上有免費試用可供使用。技術人員或使用者必須能夠從 Google Play 商店或手動在裝置上安裝 Splashtop Streamer 或 SOS 應用程式。

不斷增長的受支援的 Android 設備品牌清單包括：

  • acer

  • 阿爾卡特

  • 華碩

  • blackberry

  • 基本

  • 谷歌圖元

  • 榮譽

  • 宏達電

  • 華威

  • 聯想

  • LG

  • 摩托羅拉

  • 諾基亞

  • 一加

  • OPPO

  • 雷亞爾米

  • Samsung

  • 索尼

  • 體內

  • 夏米

  • 中興通訊

物聯網、堅固耐用和其他特定於供應商的 Android 設備支援
Splashtop 還與設備製造商合作，通過設備/製造商量身定製的附加元件和 Splashtop Rugged & IoT，支持遠端控制 Android 設備。

  • CalAmp

  • CipherLab

  • Crossmatch Sentry

  • DataLogic

  • Handheld

  • Honeywell

  • Intermec

  • Janam

  • Kyocera

  • 移動需求

  • 新大陸

  • NextGen

  • Panasonic

  • SONIM

  • Zebra

Splashtop 的遙控器和對 Android 設備的訪問包括但不限於：智慧手機、平板電腦、銷售點設備、資訊亭和機頂盒。 連接后，Splashtop 的用戶將能夠即時查看和控制機器人的螢幕，就像他們坐在設備前一樣。瞭解有關安卓設備的 Splashtop 遠端訪問/控制的更多資訊

關於飛濺頂
Splashtop 為全球超過 30+ 百萬使用者（專業人士、MSP、IT、説明台、高等教育機構和政府機構）提供最佳價值和一流的一流、易於使用且安全的基於雲的和本地遠端訪問和遠端支持軟體。 在 www.splashtop.com 瞭解更多資訊。