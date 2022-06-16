Splashtop擴展了所有Android 8.0+裝置的遠端控制功能
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Splashtop 遠端存取和遠端支援軟體現在支援 100 多個品牌的Android 裝置
美國加州聖荷西，2020年9月15日 – Splashtop Inc.，全球遠端存取和遠端支援解決方案的領導者，今天宣布提供擴展的遠端存取以及完整遠端控制支援，適用於所有運行Android 8.0及以上版本的裝置。
通過我們的最新更新，我們已經將支持擴展到100多個品牌的Android設備，“Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “這對於實現我們將數十億台設備橋接在一起的願景非常重要，無論它們是運行Android，Windows，macOS，Linux，Chrome OS還是iOS。
可用性
可隨時無人值守存取 Android 裝置，適用於 Splashtop Remote Support 方案。臨機快速支援適用於所有現有的 Splashtop SOS 計畫，支援 Android。在 Splashtop 網站上有免費試用可供使用。技術人員或使用者必須能夠從 Google Play 商店或手動在裝置上安裝 Splashtop Streamer 或 SOS 應用程式。
不斷增長的受支援的 Android 設備品牌清單包括：
acer
阿爾卡特
華碩
blackberry
基本
谷歌圖元
榮譽
宏達電
華威
聯想
LG
摩托羅拉
諾基亞
一加
OPPO
雷亞爾米
Samsung
索尼
體內
夏米
中興通訊
物聯網、堅固耐用和其他特定於供應商的 Android 設備支援
Splashtop 還與設備製造商合作，通過設備/製造商量身定製的附加元件和 Splashtop Rugged & IoT，支持遠端控制 Android 設備。
CalAmp
CipherLab
Crossmatch Sentry
DataLogic
Handheld
Honeywell
Intermec
Janam
Kyocera
移動需求
新大陸
NextGen
Panasonic
SONIM
Zebra
Splashtop 的遙控器和對 Android 設備的訪問包括但不限於：智慧手機、平板電腦、銷售點設備、資訊亭和機頂盒。 連接后，Splashtop 的用戶將能夠即時查看和控制機器人的螢幕，就像他們坐在設備前一樣。瞭解有關安卓設備的 Splashtop 遠端訪問/控制的更多資訊。
關於飛濺頂
Splashtop 為全球超過 30+ 百萬使用者（專業人士、MSP、IT、説明台、高等教育機構和政府機構）提供最佳價值和一流的一流、易於使用且安全的基於雲的和本地遠端訪問和遠端支持軟體。 在 www.splashtop.com 瞭解更多資訊。