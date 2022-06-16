Splashtop擴展了所有Android 8.0+裝置的遠端控制功能

Splashtop 遠端存取和遠端支援軟體現在支援 100 多個品牌的Android 裝置

加州聖荷西，2020 年 9 月 15 日，星期二 – 遠端存取與遠端支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣布，所有運行 Android 8.0 及更高版本的裝置均可使用擴展的遠端存取和全面的遠端控制支援。

通過我們的最新更新，我們已經將支持擴展到100多個品牌的Android設備，“Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “這對於實現我們將數十億台設備橋接在一起的願景非常重要，無論它們是運行Android，Windows，macOS，Linux，Chrome OS還是iOS。

可用性

SOS Enterprise和Splashtop遠端支援高級計劃中，可以隨時無人值守地訪問Android設備。 所有當前的Splashtop SOS 計劃中都提供對Android的有人值守快速支援。 免費試用可在 Splashtop 網站上找到。 技術人員或最終用戶必須能夠從Google Play商店或手動在設備上安裝Splashtop Streamer或SOS應用程式。

不斷增長的受支援的 Android 設備品牌清單包括：

acer

阿爾卡特

華碩

blackberry

基本

谷歌圖元

榮譽

宏達電

華威

聯想

LG

摩托羅拉

諾基亞

一加

OPPO

雷亞爾米

Samsung

索尼

體內

夏米

中興通訊

物聯網、堅固耐用和其他特定於供應商的 Android 設備支援

Splashtop Rugged & IoT，支持遠端控制 Android 設備。

CalAmp

CipherLab

Crossmatch Sentry

DataLogic

Handheld

Honeywell

Intermec

Janam

Kyocera

移動需求

新大陸

NextGen

Panasonic

SONIM

Zebra

Splashtop 的遙控器和對 Android 設備的訪問包括但不限於：智慧手機、平板電腦、銷售點設備、資訊亭和機頂盒。 連接后，Splashtop 的用戶將能夠即時查看和控制機器人的螢幕，就像他們坐在設備前一樣。瞭解有關安卓設備的 Splashtop 遠端訪問/控制的更多資訊。

關於飛濺頂

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