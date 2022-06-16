Splashtop擴展了所有Android 8.0+裝置的遠端控制功能
Splashtop 遠端存取和遠端支援軟體現在支援 100 多個品牌的Android 裝置
加州聖荷西，2020 年 9 月 15 日，星期二 – 遠端存取與遠端支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣布，所有運行 Android 8.0 及更高版本的裝置均可使用擴展的遠端存取和全面的遠端控制支援。
通過我們的最新更新，我們已經將支持擴展到100多個品牌的Android設備，“Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “這對於實現我們將數十億台設備橋接在一起的願景非常重要，無論它們是運行Android，Windows，macOS，Linux，Chrome OS還是iOS。
可用性
SOS Enterprise和Splashtop遠端支援高級計劃中，可以隨時無人值守地訪問Android設備。 所有當前的Splashtop SOS 計劃中都提供對Android的有人值守快速支援。 免費試用可在 Splashtop 網站上找到。 技術人員或最終用戶必須能夠從Google Play商店或手動在設備上安裝Splashtop Streamer或SOS應用程式。
不斷增長的受支援的 Android 設備品牌清單包括：
acer
阿爾卡特
華碩
blackberry
基本
谷歌圖元
榮譽
宏達電
華威
聯想
LG
摩托羅拉
諾基亞
一加
OPPO
雷亞爾米
Samsung
索尼
體內
夏米
中興通訊
物聯網、堅固耐用和其他特定於供應商的 Android 設備支援
Splashtop Rugged & IoT，支持遠端控制 Android 設備。
CalAmp
CipherLab
Crossmatch Sentry
DataLogic
Handheld
Honeywell
Intermec
Janam
Kyocera
移動需求
新大陸
NextGen
Panasonic
SONIM
Zebra
Splashtop 的遙控器和對 Android 設備的訪問包括但不限於：智慧手機、平板電腦、銷售點設備、資訊亭和機頂盒。 連接后，Splashtop 的用戶將能夠即時查看和控制機器人的螢幕，就像他們坐在設備前一樣。瞭解有關安卓設備的 Splashtop 遠端訪問/控制的更多資訊。
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