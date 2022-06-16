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免費試用

Splashtop擴展了所有Android 8.0+裝置的遠端控制功能

Splashtop 遠端存取和遠端支援軟體現在支援 100 多個品牌的Android 裝置

加州聖荷西，2020 年 9 月 15 日，星期二 – 遠端存取與遠端支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣布，所有運行 Android 8.0 及更高版本的裝置均可使用擴展的遠端存取和全面的遠端控制支援。

通過我們的最新更新，我們已經將支持擴展到100多個品牌的Android設備，“Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “這對於實現我們將數十億台設備橋接在一起的願景非常重要，無論它們是運行Android，Windows，macOS，Linux，Chrome OS還是iOS。

可用性
SOS EnterpriseSplashtop遠端支援高級計劃中，可以隨時無人值守地訪問Android設備。 所有當前的Splashtop SOS 計劃中都提供對Android的有人值守快速支援。 免費試用可在 Splashtop 網站上找到。 技術人員或最終用戶必須能夠從Google Play商店或手動在設備上安裝Splashtop Streamer或SOS應用程式。

不斷增長的受支援的 Android 設備品牌清單包括：

  • acer

  • 阿爾卡特

  • 華碩

  • blackberry

  • 基本

  • 谷歌圖元

  • 榮譽

  • 宏達電

  • 華威

  • 聯想

  • LG

  • 摩托羅拉

  • 諾基亞

  • 一加

  • OPPO

  • 雷亞爾米

  • Samsung

  • 索尼

  • 體內

  • 夏米

  • 中興通訊

物聯網、堅固耐用和其他特定於供應商的 Android 設備支援
Splashtop Rugged & IoT，支持遠端控制 Android 設備。

  • CalAmp

  • CipherLab

  • Crossmatch Sentry

  • DataLogic

  • Handheld

  • Honeywell

  • Intermec

  • Janam

  • Kyocera

  • 移動需求

  • 新大陸

  • NextGen

  • Panasonic

  • SONIM

  • Zebra

Splashtop 的遙控器和對 Android 設備的訪問包括但不限於：智慧手機、平板電腦、銷售點設備、資訊亭和機頂盒。 連接后，Splashtop 的用戶將能夠即時查看和控制機器人的螢幕，就像他們坐在設備前一樣。瞭解有關安卓設備的 Splashtop 遠端訪問/控制的更多資訊

關於飛濺頂
www.splashtop.com 瞭解更多資訊。

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