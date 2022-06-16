Splashtop透過推出Splashtop Business Access Solo和Pro擴展了針對業務專業人員和團隊的遠端存取產品
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業界首個針對Mac的高性能多監視器遠端存取解決方案
加利福尼亞州聖約瑟，2018年8月22日。 遠端訪問、協作和遠端支持解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈發布 Splashtop Business Access Solo 和 Splashtop Business Access Pro。 Splashtop 商業訪問系列的這些創新新增功能為個人和團隊提供了方便、安全的遠端電腦訪問。
Splashtop Business Access Solo是針對單個使用者量身定制的，最多允許存取兩台電腦。該訂閱包括可從Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook遠端存取電腦的應用程式。僅需NT$192 /月（ NT$2,300 /年），Business Access Solo就支援檔案傳輸，遠端列印，音頻和日誌記錄功能。
Splashtop Business Access Pro專為個人和小型團隊而設計，每個用戶最多可以存取十台電腦。這是Splashtop的最物超所值的套餐，每月NT$258 （每月NT$3,090 ）。除Solo版中的所有功能外，Business Access Pro還增加了十多個生產力功能，包括Windows和Mac的多對多監視器功能，聊天，遠端喚醒，遠端重新啟動，團隊管理，桌面共享，並支援兩個用戶同時遠端進入電腦。
適用於Mac的高性能多顯示器遠端存取解決方案
Splashtop Business Access Pro 最令人興奮的新功能之一是能夠通過將遠程監視器的內容顯示在多個本地監視器上，從而遠程查看和控制具有多個顯示器的 Mac 計算機。 這使用戶可以使用多顯示器 Mac 系統遠程工作，就好像他們坐在它前面一樣。 其他遠程訪問解決方案要么不支持 Mac 之間的這種類型的功能，要么需要為每個監視器打開單獨的遠程訪問會話。 Splashtop 提供了一種出色的解決方案，可提供從 Mac 到 Mac，視窗到視窗以及 Mac 和 Windows 之間的高性能遠端存取。
“我們很高興能夠提供新功能，同時使用Splashtop Business Access Pro 查看和控制多個遠端螢幕，”Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 “大多數遠端存取產品僅支援適用於 Windows 的多對多顯示器功能。 Splashtop 很自豪能夠為 Windows 和 Mac 提供這一備受期待和期待的生產力功能。
兩種Business Access解決方案都配備了Splashtop強大的遠端存取引擎，可即時提供高清質量和聲音的快速連接。
可用性
Business Access Solo 和 Pro 現已發售，購買網址：https://www.splashtop.com/products/remote-access。另外，Business Access Pro 也提供功能齊全的 7 天免費試用版。
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供最佳價值和一流的遠端電腦存取和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠從任何地方的任何設備訪問其應��用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務支援 IT 並 MSPs 支援電腦、行動裝置、工業設備和物聯網（IoT）。 Splashtop 按需支持解決方案使支持和服務台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支持。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和課堂）可實現跨設備一對多的有效屏幕共享。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在以下位置了解更多信息https://www.splashtop.com