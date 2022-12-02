Splashtop將全球SSL-VPN中繼基礎架構從Amazon Web Services擴展到中國阿里巴巴的AliCloud和盛大的Grand Cloud
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
通過與國家/地區內的雲合作夥伴關係，Splashtop客戶（包括跨國公司，政府，SMB和消費者）將享受增強的效能，可靠性和安全性
2013年5月28日，加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈，通過與阿裡巴巴的阿裡雲和盛大的大雲合作，將Splashtop橋接雲TM擴展到移動人口最多的中國。Splashtop 橋接雲TM是一個全球SSL-VPN中繼基礎設施;它是一種可擴展、強大的 Splashtop 服務，可為跨任何網路（3G、4G 或 WIFI）遠端存取桌面和應用程式提供高性能、可靠性和安全性。
第一代 Bridging CloudTM 基礎架構基於 Amazon Web Services (AWS) 構建，在美國、歐洲和亞洲擁有數據中心，為數百萬使用者提供支援。根據使用者所在的位置，Splashtop 可以智能地檢測並使用最接近的中繼基礎結構來提供一流的遠端存取體驗。由於在中國國內不提供 Amazon Web Services (AWS)，因此中國的 Splashtop 使用者依賴 AWS 日本來中繼流量。這會增加延遲，從而影響使用者體驗。
第二代Bridging CloudTM靈活且可擴展;它可由區域運營商，服務提供商和戰略合作夥伴託管，以提供增強的效能，可靠性和安全性，為本地客戶提供服務。經過廣泛的研究和基準測試，阿里巴巴的AliCloud和盛大的Grand Cloud的結合將為任何網路上的中國用戶提供一流的中繼效能，無論這些用戶來自中國移動，中國聯通還是中國電信。
Splashtop首席執行官兼聯��合創始人馬克·李（Mark Lee）說：「中國擁有全球最大的移動人口，企業也都在移動化。」 「我們很高興與阿里巴巴和盛大合作，以確保中國數百萬的Splashtop用戶和企業現在可以透過國內中繼基礎設施享受增強的效能，可靠性和安全性。亞馬遜網路服務，阿里巴巴，盛大網路和其他運營商雲的結合使我們能夠在全球範圍內提供效能最高的基礎架構，以支援全球的跨國公司，政府和中小型企業。」
“盛大是中國領先的在線遊戲公司。 盛大雲一直是中國雲計算的先驅，我們的目標是與像Splashtop這樣的領先技術合作夥伴合作，“盛大雲副總裁林江說，”Splashtop是一個強大的解決方案，可以在大雲上移動應用程式和數據，包括3D雲遊戲。
阿裡巴巴是中小企業的領先雲。 此次合作使中國數以百萬計的中小企業能夠立即將現有的Windows、以IE為中心的Java應用程式以及垂直醫療保健或金融應用程式轉移到任何移動員工手中。
借助中國國內 SSL-VPN 中繼雲，中國的 Splashtop 用戶現在在減少延遲和提高幀速率方面平均提高了三到四倍。 在某些主要城市，使用者甚至可以看到延遲降低八倍以上，幀速率顯著提高。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1400萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行��動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com
所有品牌名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
媒體連絡人