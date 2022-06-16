Splashtop擴展了Chromebook遠端存取支持功能
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IT和支持專業人員現在可以啟動與任何Chromebook的遠端連接
加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 7 月 28 日星期二 – 遠端訪問和支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 發佈了新的 Chromebook 遠端存取功能。 IT 和支援專業人員現在可以啟動與 Chromebook 的遠端連接，並即時查看任何遠端 Chromebook 電腦的全屏，從而快速輕鬆地幫助使用者解決問題。 教師還可以使用它來即時遠端查看學生Chromebook設備螢幕的內容，以幫助他們進行一對一的學習。
遠端學習時代的及時更新
Splashtop 針對 Chromebook 的新遠端存取功能是在從 K-12 到高等教育的學生越來越多地使用 Chromebook 進行學習的時候推出的。
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“在這種大流行期間，我們注意到越來越多地使用Chromebook支持遠端學習計劃和學術連續性，因此，學術IT支持團隊面臨著大量的請求。為Chromebook提供遠端支援。借助這一新的Splashtop功能，現在可以克服這一挑戰。”
遠端學習Splashtop解決方案的補充
Splashtop 遠端查看 Chromebook 設備的新功能是對 Splashtop 為學術機構提供的許多遠端訪問解決方案的補充。其中包括：
學生遠端訪問學校電腦
– 使學生能夠
從任何設備（包括 Chromebook）獲取
教職員工和教師的遠端電腦訪問
– 教師和教職員工可以從任何地方遠端訪問他們的學校計算機
遠端支援工具
– 學校 IT 團隊遠端支援學生和教師的電腦和設備以及遠端工作
可用性
對Chromebook的遠端訪問在所有Splashtop SOS計劃和Splashtop Remote Support Premium中都可用。 它支援訪問可以運行Android應用程式的Chromebook型號。 此功能僅供查看，不包括遠端控制 Chromebook 的功能。詳細瞭解 Splashtop 遠端存取 Chromebook。
關於飛濺頂
Splashtop 為 30+ 百萬使用者、200，000 家企業、政府機構、MSP 以及斯坦福和哈佛等高等教育機構提供最佳價值和一流的遠端訪問和遠端支持解決方案。 Splashtop 經濟實惠、易於使用的基於雲端端訪問解決方案具有企業級安全性和可靠性。