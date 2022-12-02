帶有SplashApp技術的Splashtop Enterprise立即將任何業務應用程序帶到任何裝置
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IT，系統集成商和服務提供商現在可以隨時隨地為移動員工提供“大量”且對業務至關重要的應用程式
加州聖荷西市-2013年5月30日-為了擴大在移動員工遠端桌面存取方面的領導地位，Splashtop Inc.宣布發布具有SplashApp技術的Splashtop Enterprise，該技術使IT，系統集成商和服務提供商可以託管和託管。提供對任何行動裝置上任何業務應用程序的安全存取。通過將Splashtop Enterprise與SplashApp結合使用，各種類型和規模的組織都可以為任何設備（行動裝置，電腦或電視/投影儀）上的用戶提供對在任何云（私有，混合或公共）上運行的任何業務應用程序的安全存取。
Splashtop，Inc.執行長兼共同創辦人Mark Lee說：“《財富》 500強企業中60％以上的員工已經在他們的行動裝置上使用了Splashtop遠端桌面，可以在所需的時間和地點完成關鍵的工作。”借助SplashApp，企業現在可以即時交付關鍵的業務應用程式，該應用程式可以全天候地在任何云上運行。本質上，企業可以通過零編碼，零培訓和零數據洩漏來動員他們的應用程式。”
隨時隨地工作是新常態*，大多數關鍵業務和垂直應用根本不相容行動裝置。 此外，行動裝置不符合企業和中小型企業中普遍存在的相同 Windows .NET 安全框架。 IT和其他業務線面臨的挑戰是，是否要接受為iOS，Android或Windows重寫業務應用程式的昂貴投資。 帶有 SplashApp 的 Splashtop 企業版為 BYOD 移動工作人員提供了一種簡單、快速且經濟實惠的方��式來訪問和使用這些關鍵業務應用程式，同時為 IT 提供可管理性和控制力，以滿足安全性和合規性要求。
Splashtop 與世界各地的系統集成商和服務提供者合作，以實現 BYOD 和企業移動性。 Splashtop 擁有超過 1400 萬使用者，是應用商店中下載量最高的商業應用程式，為其渠道合作夥伴提供了可靠的潛在客戶生成。
Good Technology產品管理高級副總裁John Herrema表示：“我們提供從iOS設備輕鬆安全地存取所有業務應用程式，數據和文件的能力，為我們的客戶提供了出色的業務價值和生產力。” “隨著企業中平板電腦和智能手機使用的迅速增加，諸如Splashtop之類的創新應用程式有助於企業和政府客戶釋放其移動潛力。”
大金總經理Koichi Ohashi表示：“我們很高興與Splashtop合作，在日本轉售Splashtop Enterprise。” “ Daikin是世界上最大的空調公司，我們自己內部也使用Splashtop Enterprise進行遠端設計。由於Splashtop在支持遠端3D圖形方面的高效能，我們在合作夥伴關係的幾個月內就獲得了日本最大的汽車零部件製造公司的客戶支持，並且我們目前在日本的多家大型汽車製造和建築施工公司都有試點。”
“在轉售Splashtop Enterprise的第一季度，我們已經關閉了15個以上的客戶，包括Asia Cement，NEC，許多政府部門和其他客戶。 Splashtop使用者正在享受iPad和Android上更高的生產力，並將其轉移到公司數據庫和工作流應用程式中。有很多公司.NET應用程式和Microsoft IE Web應用程式根本不可能而且成本很高，無法為Android和iOS進行重寫，而Splashtop是動員這些關鍵應用程式的最佳且唯一的解決方案。”宏碁電子支援服務業務集團總裁Ben Wan說。 “大中華區擁有全球最大的移動使用者群，並且隨著BYOD趨勢的發展，我們看到了採用Splashtop Enterprise的巨大動力和興奮。”
主要優勢
IT 可以即時移動現有的 .NET、Silverlight、Flash、Java、高度定製的 SAP/Oracle/Siebel、3D CAD 和其他垂直應用程式 - 無需等待使用者，無需重寫和維護額外的移動代碼庫，無需對使用者進行培訓，零數據洩露，從而增強安全性
IT 可以完全控制將哪些應用程式或桌面移動到哪些設備和使用者;儀錶板在功能上使IT能夠深入瞭解使用方式和管理
與 MDM/MAM 合作夥伴深度集成，實現額外的設備上安全性和控制
支援可自定義的疊加層，可添加快捷方式和應用程式控制件，以便在觸摸設備上實現更直觀的介面
主要功能
使用與 Active Directory 集成的本地安全管理控制台對在 HyperV、VMware 或 Xen 上運行的 Windows Server 2003/2008/2012 RDS 和 Windows VM 進行轉碼
高效能：視頻每秒高達30幀，延遲不到30毫秒
Splashtop Bridging CloudTM WAN優化的全球中繼基礎架構：使專業人員能夠在全球範圍內的3G / 4G或Wi-Fi網路中進行遠端工作，並具有全面的生產力和最佳的帶寬利用率
直觀的界面：基於觸摸的行動裝置的簡單手勢，具有針對特定業務應用程式的可定制快捷方式和控件-3D CAD / CAM，醫療EMR / HER系統，公司數據分析，定制的SAP / Siebel / Oracle應用程式等。
自攜裝置支援：iOS Android、黑莓、 Windows 電話 Windows、WinRT 和 Mac
價格和可用性
Splashtop Enterprise 使用閃存應用程序現在可在以下位置： https://www.splashtop.com/products-pricing
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗，將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 Splashtop 遠�端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1400萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com
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*資料來源：ZDNet