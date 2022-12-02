Splashtop在iPad上啟用Windows 8 Metro體驗
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“由Splashtop支持的Win8 Metro Testbed”將iPad轉變為Windows 8平板電腦，為Win8應用程式開發人員和技術愛好者提供原生Metro UI觸摸手勢
2011 年 4 月 12 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天發佈了“Win8 Metro Testbed – 由 Splashtop 提供支援”，這是一款遠端桌面應用程式，允許軟體開發人員和技術愛好者在 iPad 上類比 Windows 8 環境。通過使用 Win8 Metro 測試平臺，開發人員可以在 iPad 上測試本機 Metro UI 觸控手勢，因為他們在 Windows PC 上編碼和編譯新應用。
2012年3月1日，Microsoft發推文說，其Windows 8的Consumer Preview在短短24小時內被下載了100萬次，此後又下載了數百萬。現在有了“由Splashtop驅動的Win8 Metro Testbed”，擁有iPad的Windows 8應用程式開發人員可以避免產生Windows平板電腦的額外費用，該費用可能高達1,000美元。
“由於蘋果的App Store創造了所有平板電腦應用程式收入的80%以上，因此幾乎每個為平板電腦編寫應用程式的軟體開發人員都有iPad，”Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee指出。 “隨著Windows 8 Metro預計每年將出貨超過4億台新PC和平板電腦，這些開發人員對一個巨大的新市場抱有很高的期望。 Splashtop 讓他們將 iPad 變成開發測試平臺，以評估其應用程式在 Windows 8 環境中的觸控手勢和功能。
Win8 Metro 測試平台支援本機 Windows 8 Metro 觸摸手勢，包括以下功能：
從右側輕掃以查看超級按鈕功能表
從左側滑動以切換應用
在IE瀏覽器中向左/向右滑動以在頁面之間移動
向下滑動以顯示其他功能表
向下輕掃某個專案以將其選中
從頂部下拉以關閉應用程式
從左側緩慢滑動以並排運行兩個應用程式（“捕捉”）
從左向後輕掃以顯示正在運行的應用
捏合以使用語義式縮放導航檔、資料夾、應用程式和數據
和更多
歡迎觀賞 Win8 Metro Testbed 短影片： https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
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