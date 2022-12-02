Splashtop使IT能夠以經濟有效的方式從任何設備向物理和虛擬桌面提供遠端支援服務
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
無限的電腦，最快的效能，可擴展的SSL-VPN中繼，通過WFI進行的遠端喚醒，最廣泛的設備支持，本地選項是關鍵優勢
加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 9 月 1 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Splashtop Business 和 Splashtop Enterprise 用於 IT 遠端支援。只需一個 Splashtop Business 或 Splashtop Enterprise 許可證，IT 就可以對物理和虛擬電腦進行無限制的遠端控制。
Splashtop Streamer是一種輕量級代理，現在不僅可用於物理電腦進行遠端控制，而且已針對Microsoft Windows Servers（2003、2008 R2、2012）以及不同的虛擬化平台（Microsoft HyperV，VMware，Xen，KVM， Oracle VirtualBox等）
Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說：“許多傳統的LogMeIn，GotoMyPC和TeamViewer用戶都來Splashtop尋求無限制的電腦存取以獲取遠端支援，我們決定通過添加無限制的電腦來滿足他們的要求。 Splashtop Business和Splashtop Enterprise中的存取許可，以擴展我們對虛擬桌面的支持。”
“多年來，我一直使用TeamViewer和LogMeIn進行遠端支援。然後Splashtop出現了，它變得更快，更便宜。簡單的用戶界面，非常高效的服務以及強大的客戶支持。”集成Intellinet質量系統的Nick Kapinakis說。
Splashtop 以其在 3G / 4G 網絡上的高效、交互式遠程桌面解決方案而聞名，該解決方案利用跨 8 個數據中心擴展的全球中繼基礎設施。使用 Splashtop，IT 可以更有效地支持任何網絡上的遠程和移動客戶�。Splashtop 優於 Citrix GoToMyPC、LogMeIn、基於 RDP 的 Wyse 和 Citrix Receiver HDX。
Splashtop 投資於支援最新的平台技術。 例如，Splashtop 與英特爾合作，集成了最新的 Wifi 喚醒技術，因此除了標準 LAN 之外，還可以通過 WIFI 喚醒睡眠筆記型電腦。 數以百萬計的PC預裝了Splashtop Streamer（代理），完全支援 Wifi 喚醒。
現在可以免費試用Splashtop Business和Splashtop Enterprise的遠端支援。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程序，文件和數據。超過1400萬人從應用程序商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌 Best of 2012 CES 獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。Splashtop 透過 MDM / MAM 合作夥伴及其他代理商行銷各地。該公司總部位於加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com。
所有品牌名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
媒體連絡人