Splashtop 榮獲 TrustRadius 頒發的 2025 年度最高評價獎
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被公認為遠端支援、統一端點管理、遠端監控和管理以及遠端存取類別的領導者。
加州庫比蒂諾 – 2025 年 6 月 10 日 – Splashtop連續第四年榮獲 TrustRadius 最高評級獎，再次證明了其提供高價值、客戶至上的 IT 解決方案的聲譽。TrustRadius 是領先的商業技術評論網站，其「最高評級獎」旨在表彰在效能、可靠性和用戶滿意度方面持續獲得出色回饋的最佳軟體。Splashtop 在四個關鍵類別中獲得最高分：遠端支援、遠端監控和管理 (RMM)、統一端點管理 (UEM) 和遠端存取。
" TrustRadius 首席執行官艾利森·哈文爾 " 表示，我們慶祝這些產品在最重要的地方-從客戶那裡獲得最重要的讚譽。「Splashtop 在所有類別中均獲得最高評級獎，反映了其直覺的用戶體驗和出色的客戶支援。Splashtop 顯然致力於讓 IT 團隊更有效率、更安全、沒有壓力。 」
Splashtop 以直覺、易於使用的遠端支援和現在的端點管理解決方案而聞名，它使 IT 團隊能夠利用有限的資源實現更多目標。其解決方案通過自動化例行任務，提供可行的見解，並促進快速有效的 IT 問題解決，來簡化工作流程。
客戶體驗無縫部署，從試用到購買，並由知識豐富且友好的即時產品專家提供支持的每個步驟。Splashtop簡化了關鍵的 IT 功能，透過可自訂的儀表板監控裝置的健康狀況，並能夠在Windows 、 MacOS和第三方應用程式之間即時大規模推送修補程式和軟體更新。 IT 團隊可以對大量人群進行可見性和控制，同時為員工和IoT設備提供集中的遠端支援。
Splashtop 執行長兼聯合創始人 Mark Lee 表示：“在 Splashtop，客戶體驗指導著我們做出的每一個決策，從產品設計到我們如何支持用戶。”" 贏得這個獎項表明我們正在做出正確的選擇，使 IT 團隊能夠更有效率、更有效率和更有信心在自己的角色中。"
Splashtop 在獲獎期間獲得了 8.7 分（滿分 10 分）的 trScore 和 30 條經過驗證的評論，被客戶公認為其軟體類別中的頂級產品。以下是獲勝所需的：
最近 — 產品在過去 12 個月內必須有超過 10 個新評論或更新的評論
相關性 — 產品必須至少接收該類別中流量的 .5%
評分-產品必須至少有四顆星，TR分數為 7.5 或更高
若要深入了解Splashtop屢獲殊榮的解決方案以及對客戶體驗的承諾，請造訪www.splashtop.com 。 若要閱讀有關 Splashtop 的公正評論，請造訪www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews 。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠端工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深��獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。
關於信任 RADIUS：
TrustRadius 是用於商業技術的買家情報平台。我們透過全面的產品資訊、深入的客戶見解和同行對話，讓買家能夠做出自信的決策。我們幫助技術品牌捕捉並激活客戶的真實聲音，以改進他們的產品，與潛在客戶建立信心，並吸引市場內買家以提高投資報酬率。TrustRadius 由成功的企業家創立，總部位於德克薩斯州奧斯汀的技術中心，由梅菲爾德基金、LiveOak 創業合作夥伴和下一海岸企業的支持。