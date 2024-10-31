Splashtop 獲得 2025 年 TrustRadius 買家選擇獎
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被客戶認可為最佳功能、最佳價格價值和最佳客戶關係。
CUPERTINO, Calif., 2024 年 11 月 1 日 – Splashtop，一家簡化隨時隨地工作世界的遠端解決方案領導者，今天宣布在 2025 年 TrustRadius 的買家選擇獎中獲得認可，並在遠端桌面和遠端支援類別中獲獎。這些享有盛譽的獎項完全基於用戶反饋和滿意度評分。專有的 trScore 演算法結合了用戶推薦和特定功能評分，如可用性、儀錶板和支援。Splashtop 獲得了 8.7 分（滿分 10 分）的 trScore，反映了在可靠性、易用性和客戶支援等重要領域的強大客戶滿意度。
客戶讚揚其簡單性、安全性和卓越的效能。使用 Splashtop，遠端工作者可以輕鬆存取大量數據、圖形檔案和資源密集型應用程式，而不會犧牲效能。精細權限允許 IT 根據其原則控制存取。他們可以無縫支援任何裝置上的終端使用者，包括 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook。所有登入都經過加密並進行強制裝置驗證。Splashtop 透過簡化遠端工作，讓組織能以更少的資源達成更多目標，成為全球的信賴選擇。
Splashtop 執行長暨共同創辦人 Mark Lee 表示：「很榮幸獲得 TrustRadius 的這項肯定，也感謝客戶持�續以來的支持與信任。」「我們仰賴這些回饋，讓產品變得更好。」自創立以來，我們始終專注於提供簡單、可靠且安全的遠端工作解決方案，而且容易試用、購買與使用。我們希望為客戶簡化 IT 與安全管理，讓他們能專注於拓展業務。」
聽聽經過驗證的用戶推薦 Splashtop：
“我是一個人組成的 IT 部門，支援超過 400 名使用者。這個產品為我節省了無數小時在經銷商之間駕車以「修復」小問題。它的表現遠超過 [a competitor] 產品，而且價格更低。用戶端安裝很簡單。控制面板介面完美無瑕。允許其他使用者僅存取特定電腦是很棒的。Splashtop 產品非常適合我們的需求，而且價格非常合理。我看不出我們有任何理由去考慮其他解決方案。”– 汽車行業的 IT 總監，201-500 名員工
“IT 部門只有我一個人，所以擁有這樣一個簡單明瞭的解決方案，真是讓我如釋重負。Splashtop 讓我的用戶能在家工作，這在最近的熱帶風暴期間非常有幫助且及時。我們的城鎮不能關閉，因此允許部門主管從家中安全地工作對於保持城鎮運作至關重要。對於任何尋找易於管理的遠端桌面解決方案的組織，無論是員工的遠端存取，還是遠端 IT 支援，我會說不妨看看 Splashtop。”– 政府行政公司資訊技術部門的管理員，51-200 名員工
“我們在公司內部使用 Splashtop 進行遠端支援，主要是臨機支援，但已在所有裝置上安裝了 Streamer 以支援主動支援。這讓我們能夠輕鬆支援/更新裝置。
使用這款軟體超過兩年，它滿足了我們從 50 個端點擴展到 200 個端點的需求。”– 健康、保健和健身行業的網路與基礎設施經理，201-500 名員工
「Splashtop 的遠端桌面和支援解決方案獲得 TrustRadius 買家選擇獎，反映了其在全球範圍內為企業提供安全可靠的遠端存取的價值，」TrustRadius 的行銷與社群資深副總裁 Allyson Havener 表示。這個獎項由經過審核的客戶評論推動，突顯了Splashtop如何賦能組織無縫支援團隊和客戶，無論他們身在何處。恭喜 Splashtop 在當今日益靈活的工作環境中，致力於易用性、安全性和客戶滿意度。
買家選擇獎完全基於經過審核的客觀客戶評價，並被選為擁有最佳功能、價格價值和客戶關係的產品。
在評估過程中，審查者會被詢問產品及其支援團隊是否符合預期，以及他們是否會再次購買該產品。這些答案決定了一個產品是否在三個關鍵領域中被選為最佳：功能、價格價值和客戶關係。
如需更多關於 Splashtop 獲獎的遠端桌面存取和遠端支援解決方案的資訊，請造訪 Splashtop.com。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作解決方案的領導者。其針對混合工作和 IT / MSP 遠端支援的解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K HD 品質、多螢幕支援和 60fps 的超低延遲。Splashtop 配備了先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速的客戶服務。超過 3000 萬用戶、25 萬家企業，包括 85% 的《財富》500 強企業��，全球都在享受 Splashtop 產品。Splashtop.com
關於 TrustRadius
TrustRadius 是一個商業技術的買家情報平台。我們透過全面的產品資訊、深入的客戶洞察和同行對話，使買家能夠做出自信的決策。我們幫助科技品牌捕捉並激活客戶的真實聲音，以改進產品、建立潛在客戶的信心，並吸引市場中的買家以提高投資回報率。由成功的企業家創立，總部位於德州奧斯汀的科技中心，TrustRadius 得到了 Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners 和 Next Coast Ventures 的支持。