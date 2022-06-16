Splashtop為Sonim裝置提供按需遠端支援
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Sonim 支援團隊現在可以使用整合到 Sonim SCOUT 應用程式中的 Splashtop 按需支援 （SOS） 服務遠端存取、支援和控制 Sonim 設備。
加利福尼亞州聖約瑟，8月。 2020 年 13 月 13 日 – 遠端存取解決方案的全球領導者 Splashtop 與 Sonim（納斯達克股票代碼：SONM）合作，將 Splashtop 的遠端支援技術整合到公司的 SCOUT 應用程式中。通過該應用程式，Sonim支援團隊將能夠在使用者請求支援以快速排除故障和解決問題的那一刻遠端查看和控制公司堅固耐用的行動裝置的螢幕，而無需客戶承擔任何費用。
SCOUT應用程式是SonimWare的一部分，SonimWare是最近推出的一套全面的軟體工具，應用程式和實用程式，可以幫助企業和組織改善其移動生態系統的管理和生產力。
Splashtop 技術與 Sonim 的集成支援 Sonim XP3、XP5s 和 XP8 Android 設備，並具有許多與 Splashtop 遠端支援解決方案相同的頂級特性和功能，包括：
使用代碼存取
– 最終使用者只需在其 Sonim 設備上打開 Sonim SCOUT 應用程式並啟動支援功能即可獲取其唯一的會話代碼，然後將代碼提供給他們的 Sonim 支援技術人員，後者使用它遠端安全地訪問最終使用者的設備。
高效能
– 快速遠端存取使技術人員能夠即時查看和控制遠端 Sonim 設備。
強大的安全性
– 所有遠端會話均受安全功能保護，包括 TLS 和 256 位 AES 加密，確保數據安全並符合行業法規。
Sonim Technologies企業XPerience產品副總裁Jay Maniar說：“當我們希望為SonimWare帶來遠端支援時，與Splashtop進行合作是一個容易的選擇。” “他們不僅製造了世界一流的產品，將使我們能夠更好地為客戶服務，而且他們還將繼續創新該產品，以滿足現場工作人員不斷變化的需求。”
“我們很高興與Sonim合作，為Sonim設備提供一流的遠端支援技術，” Splashtop執行長Mark Lee說。 “ Sonim用戶將受益於提供遠端服務的遠端支援工具，該工具將降低成本並提高客戶滿意度。”
Sonim SCOUT應用程式可在所有Sonim設備上免費獲得。 要瞭解有關SonimWare和Sonim SCOUT的更多資訊，請按兩下此處。 要瞭解有關 Splashtop 遠端支援的更多資訊，請按兩下此處。
關於飛濺頂
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關於索尼姆科技
Sonim Technologies 是美國領先的超堅固型手機、工業級配件、數據和工作流程應用程式供應商，專門設計用於提高任務工作人員在工作環境中實際參與的生產力、溝通和安全性，通常是關鍵任務角色。 在 sonimtech.com 瞭解更多資訊。