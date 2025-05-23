Splashtop AR 透過 RealWear 實現免手持遠端支援
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相容於 RealWear，使 Splashtop AR 得以進入危險的工作環境，簡化遠端故障排除並加強 OSHA 合規性。
加州庫比蒂諾，2025 年 1 月 28 日 — Splashtop 是簡化隨處工作體驗的遠端解決方案領域佼佼者，今日透過與 RealWear 相容，打造出免手持的 Splashtop Augmented Reality (AR)，讓石油與天然氣、製造、公用事業和能源、營造工程等產業的危險環境，也能享有功能完整的遠端支援服務。Splashtop AR 搭配 RealWear 智慧眼鏡，為第一線工人提供專家支援，進而降低維護風險和現場維修成本，並將石油和天然氣環境的安全性提高最多達 70%。
在倉庫、工業工作區或石油鑽機，如果發生設備故障和停機，維修成本都相當高昂且具有風險。Splashtop AR 搭配 RealWear 後，不在現場的專家也能夠看到現場技術人員所看到的畫面，無論身在何處都能順暢地引導他們完成設備維修。現場工作人員則可以透過 RealWear 智慧眼鏡，查看即時註釋並與遠端專家交流，整個過程就宛如雙方在現場並肩合作。可以更安全快速的方式完成免手持維修，將縮短停機時間，也滿足危險空間的安全需求，並提高三個關鍵領域的 OSHA 合規性：
危害識別和評估 — 工人可以全程免手持地記錄和報告危險，進而有利及時評估和糾正措施。
培訓和教育 — 非常適合遠距培訓課程，專家可以使用 AR 註釋引導工人完成程序，確保理解正確且遵守安全協議。
有限空間作業 — 工人可以透過 RealWear 裝備接收遠端協助和監督，確保在有限空間內遵循安全程序。
「多數遠端解決方案都是針對傳統辦公室而設計。Splashtop AR 讓現場工人和遠端技術人員能夠如共處一室般即時協作。」Splashtop 聯合創始人兼執行長 Mark Lee 表示：「讓 RealWear 使用者能夠使用 Splashtop AR，將為工作環境潛藏危險的公司帶來翻天覆地的變化，解放相關人員的雙手，以便在最需要時聯繫到遠端技術人員。這款解決方案將減少停機時間、維持生產力，同時針對高風險的重要維護和維修工作，加強相關安全措施。」
透過 RealWear 提供的 Splashtop AR 具有以下主要功能：
攝影機分享和 VoIP 通訊 — 使用者可以與遠端技術人員分享攝影機即時內容存取權，並直接從應用程式中加入語音通話，進而簡化遠端支援協作。
雙向互動式 AR 註釋 — 遠端技術人員可以透過繪製、醒目提示或新增文字，直接在攝影機即時內容加註，為現場工作人員提供即時的視覺引導和指示。
支援檔案傳輸 — 無論身在何處都能傳送檔案和說明指示給使用者，方便他們接收快速解決問題的必要資源。
遠端手電筒控制 — 異地支援團隊可以靠著控制現場工人裝置的手電筒，提高低光源環境下的能見度。
連線錄製 — 使用者可以擷取並儲存終端支援連線的影片段落，以便日後故障排除、人員培訓、文件記錄或稽核之需。
與 RealWear 相容的 Splashtop AR 可用於雲端，現在也推出內部部署的版本可供選擇。
如需深入了解 Splashtop AR 解決方案，請參閱 https://www.splashtop.com/add-ons/augmented-reality。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨處辦公體驗的解決方案領導品牌。針對混合工作型態和 IT/MSP 遠端支援所推出的解決方案，可提供快速簡單又安全的體驗。Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高畫質、多螢幕支援和超低延遲 60fps。Splashtop 具備進階安全功能、支援豐富裝置，並提供回應迅速的客戶服務。與全球來自 25 萬家企業的逾 3,000 萬使用者 (其中 85% 隸屬《財星》500 強企業)，一起感受 Splashtop 產品的美好。