Splashtop 與 Leader 合作拓展澳大利亞的安全遠端存取、支援和自主端點管理
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協作提供安全、高效能的遠端工作與 IT 管理解決方案，支援主權基礎設施與在地專業知識。
SYDNEY，2026年2月18日 – Splashtop，全球領先的數位工作場所現代 IT 解決方案提供商，和 Leader，一個澳大利亞本地100%擁有的值得信賴的 IT&C 經銷商，今天宣布了一項策略性合作，將為全澳洲的組織提供更大的價值、增強的安全性和自主的 IT 運營。
透過這次合作，Leader 將為客戶提供 Splashtop 的全面產品組合，並提供地區專業知識、支援和指引，以滿足從安全的混合工作啟用到主動的端點維護和合規的廣泛客戶需求。他們共同協助組織，讓其能夠在世界一流的當地支援下，自信地現代化現有的 IT 基礎設施和混合工作環境。
「澳洲是我們在亞太地區的重要市場，與Leader的合作標誌著我們在該地區深入拓展的重要一步。」ANZ及韓國區域銷售經理Kelly Park表示。「透過整合 Splashtop 安全且可靠的遠端解決方案，包括自主端點管理，以及 Leader 強大的本地專業知識和既有的經銷網絡，我們預期將為澳大利亞客戶提供更優質的本地支援和更大的整體價值。」
「Splashtop 與 Leader 對於安全、可擴展和合作夥伴準備好解決方案的重視完美契合。」Leader 董事總經理 Theo Kristoris 表示。“我們正在一起幫助我們的合作夥伴支持現代混合工作環境，同時通過自動化加強安全性、合規性和運營效率。”
Splashtop 在澳洲市場上已有穩固的地位，服務於教育、媒體和娛樂、政府、建築及設計等關鍵行業。該公司的解決方案以其效能、可靠性和企業級安全架構而受到全球信賴。除了安全遠端存取，Splashtop 的 Autonomous Endpoint Management (AEM) 提供持續的可見性、監控和自動化修補，讓 IT 領域的團隊降低風險並減少運營負擔。
Splashtop 的核心是安全，它結合了端到端加密、強大的存取控制，以及符合 ISO、SOC 2 和 GDPR 標準的合規措施，幫助保護資料，並在大規模上滿足法規要求。公司的主權雲端基礎設施使組織能夠符合《隱私法》下的國家數據保護和駐留要求，同時支持與《基本八種成熟度模型》和《信息安全手冊（ISM）》等框架的一致性，並為IRAP評估做好準備。
未來的聯合計畫：
Splashtop 和 Leader 計劃積極進軍市場，參加即將舉行的產業活動、共同行銷活動，並在 2026 年及之後推動進一步的合作參與計畫。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。
關於領導者
Leader 是一家澳大利亞擁有的經銷商，通過五個分支機構為全國超過 12,000 個通路伙伴提供服務。他們提供國家庫存、專屬帳戶管理、云端市場，以及廣泛的合作夥伴支援，如服務台、培訓和行銷資源。Leader 專精於硬體、雲端、網路安全、軟體和電信，提供具備在地專業知識的綜合性解決方案，並專注於夥伴成長。www.leadersystems.com.au