Splashtop®和ECi軟體解決方案為Naverisk™RMM客戶提供集成的IT自動化管理解決方案
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MSP和IT專業人員將從遠端監視和管理（RMM）IT平台與快速，簡單的遠端支援解決方案集成中受益
加利福尼亞州聖荷西 — 2015 年 9 月 14 日 — 全球跨螢幕存取、支援和協作領域的領導者 Splashtop Inc.今天宣佈與行業特定技術解決方案領導者 ECI 軟體解決方案公司達成策略聯盟。 ECI 的 Naverisk 遠端監控和管理（RMM）客戶現在可以使用與遠端支持業務集成的 Naverisk™ 2015 軟件，這是 Splashtop 提供的一流遠端控制和支持解決方案。
Naverisk銷售和市場執行副總裁Michael Inzerillo表示：“可靠，高效能的遙控器一直是Naverisk RMM客戶群的首要需求。” “從Naverisk 2015開始，我們很高興與Splashtop緊密合作，為我們的用戶提供良好集成的體驗。”
“我們很高興與Naverisk合作，提供包含PSA，RMM和遠端控制功能的解決方案，以取悅我們的共同客戶，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “Naverisk 2015是一個基於Web的原生平臺，可與Splashtop Business無縫集成，以實現遠端支援。
用於遠端支援的 Splashtop 業務包括以下新功能，適用於使用 RMM 解決方案的 MSP 和 IT：
增強了部署功能，MSP 和 IT 可以輕鬆部署 Splashtop Streamer (代理程式)
增強的分組功能使MSP和IT能夠輕鬆管理數千台電腦
MSP和IT能夠輕鬆地使用戶端訪問自己的電腦的能力
除了具有集成的遠端控制功能外，利用Naverisk的MSP和IT可以通過向其客戶轉售Splashtop遠端存取和虛擬桌面解決方案來獲得額外的收入，以確保安全的遠端員工和業務連續性。要了解更多信息，請訪問：
Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support
2015 年度 RMM 解決方案：https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/
關於易凱
ECi Software Solutions 集團經營商業和電子商務解決方案事業，提供內部部署和雲端技術服務。30 多年來，ECi 旗下公司持續服務製造、批發/零售經銷、建築和服務產業的中小型組織。ECi 為私有企業，總部位於美國德州沃思堡 (Fort Worth)，在美國、澳洲、紐西蘭、英國和荷蘭均設有辦事處和公司。欲了解相關資訊，請傳送電子郵件至 info@ecisolutions.com，或瀏覽 www.ECiSolutions.com。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供了最佳的跨屏生產力，支持和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過移動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。 Splashtop Classroom和Mirroring360等協作產品可實現跨裝置一對多的有效屏幕共享。超過1800萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台裝置上。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪問 網站和 網站 。
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