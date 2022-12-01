Splashtop®和ECi軟體解決方案為Naverisk™RMM客戶提供集成的IT自動化管理解決方案

MSP和IT專業人員將從遠端監視和管理（RMM）IT平台與快速，簡單的遠端支援解決方案集成中受益

加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 9 月 14 日 — 跨螢幕訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈與行業特定技術解決方案的領導者 ECi 軟體解決方案公司建立戰略聯盟。 ECi 的 Naverisk 遠端監控和管理 （RMM） 客戶現在可以享受與 Splashtop 一流的遠端控制和支援解決方案業務整合的 Naverisk™ 2015 軟體。

Naverisk銷售和市場執行副總裁Michael Inzerillo表示：“可靠，高效能的遙控器一直是Naverisk RMM客戶群的首要需求。” “從Naverisk 2015開始，我們很高興與Splashtop緊密合作，為我們的用戶提供良好集成的體驗。”

“我們很高興與Naverisk合作，提供包含PSA，RMM和遠端控制功能的解決方案，以取悅我們的共同客戶，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “Naverisk 2015是一個基於Web的原生平臺，可與Splashtop Business無縫集成，以實現遠端支援。

用於遠端支援的 Splashtop 業務包括以下新功能，適用於使用 RMM 解決方案的 MSP 和 IT：

增強部署，使 MSP 和 IT 可以輕鬆部署 Splashtop 流處理器（代理）

增強的分組功能使MSP和IT能夠輕鬆管理數千台電腦

MSP和IT能夠輕鬆地使用戶端訪問自己的電腦的能力

除了具有集成的遠端控制功能外，利用Naverisk的MSP和IT可以通過向其客戶轉售Splashtop遠端存取和虛擬桌面解決方案來獲得額外的收入，以確保安全的遠端員工和業務連續性。要了解更多信息，請訪問：

Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support

Naverisk 2015 RMM 解決方案： https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/

關於易凱

ECi軟體解決方案公司家族提供業務和電子商務解決方案，提供本地和基於雲的技術。 30多年來，ECi的公司為中小型製造，批發/零售分銷，建築和服務組織提供服務。 ECi是一家私有公司，總部位於美國德克薩斯州沃思堡，在美國，澳大利亞，新西蘭，英國和荷蘭設有辦事處和公司。有關信息，請發送電子郵件至info@ecisolutions.com ，訪問www.ECiSolutions.com或致電（800）959-3367。

關於 Splashtop

Splashtop Inc.提供了最佳的跨屏生產力，支持和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過移動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。 Splashtop Classroom和Mirroring360等協作產品可實現跨裝置一對多的有效屏幕共享。超過1800萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台裝置上。

這種性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問解決方案是解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP 的一種更快、更輕鬆、更具成本效益的方法。 Splashtop 贏得了享有盛譽的PC World「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「最佳 CES」獎，並且是紅鯡魚北美 100 強決賽入圍者。 Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他轉銷商分發。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 有關更多資訊，請訪問 www.splashtop.com 和 www.mirroring360.com。

所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。

媒體連絡人

羅伯特·哈

robert.ha@splashtop.com