Splashtop 和 Acronis 合作整合，為 Acronis Cyber Protect Cloud 解決方案提供彈性遠端支援功能 - 預覽版 2
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使用 Acronis 管理端點保護的託管服務供應商 (MSP)，現在可以直接從控制台啟動 Splashtop 遠端控制連線，為用戶端工作負載提供更快速可靠的支援
加州庫比蒂諾和佛州邁阿密，2022 年 6 月 30 日訊 — Splashtop 和 Acronis 今天宣佈雙方合作，整合安全遠端存取和支援解決方案，以及多合一資料和網路安全保護平台 Acronis Cyber Protect Cloud。這項整合使 MSP 技術人員能夠存取和控制電腦，直接從 Acronis Cyber Protect Cloud 控制台排除故障並解決問題，進而縮減停機時間，藉此提高客戶滿意度並降低成本。
Acronis Cyber Protect Cloud 結合備份與新一代 AI 型反惡意軟體、防毒軟體和端點保護管理功能，濃縮於單一解決方案中。透過整合 Splashtop，服務供應商可以直接從 Acronis 控制台即時存取客戶的所有託管裝置，透過即時存取端點，更快平息事件、提供可靠支援並來提高效率。
現在，用戶端工作負載不僅受到世界級整合式解決方案的保護，而且在發生事故時，也能輕鬆、立即地進行存取。服務供應商可以透過 Splashtop，遠端向任何使用者電腦或行動裝置提供按需服務台支援，不必受限於裝置類型或作業系統。而且，使用者也可以藉此從集中式平台遠端存取他們的工作電腦。
「面對目前大環境中的網路威脅，沒有企業可以倖免，各企業都在尋找專精網路保護服務的託管服務供應商。」Acronis 副總裁兼美洲總經理 Pat Hurley 表示：「Acronis 提供了 MSP 所需的嚴密防護機制，而 Splashtop 直觀的介面能有利於迅速解決問題，進而降低了停機可能造成的成本。」
託管服務供應商可以透過啟用免費的 Splashtop 整合功能，更快地執行服務要求、達成超越 SLA 的表現，並提高整體客戶滿意度。用戶端工作負載受到世界級網路保護解決方案的保護，在發生事件時可以輕鬆存取。使用者可享受到的優勢包括：
快速上手：Acronis 與 Splashtop 的整合讓使用者能夠一鍵立即存取所有託管的工作負載。
輕鬆遠端存取託管裝置的桌面：輕鬆支援分散各處的團隊和裝置，無論員工是在家、在公司，還是行動辦公。
遠端連線期間的原生功能：利用 Splashtop 的高效能功能，包括檔案傳輸、遠端重新開機、分享技術人員桌面、聊天等。
Acronis Cyber Protect Cloud 和 Splashtop 相輔相成，使服務供應商能夠透過穩定的直接連接，無聲無息又按時流暢地提供卓越的遠端支援。
Splashtop 聯合創始人兼產品管理部高階副總裁 Thomas Deng 表示：「安全性是 Splashtop 一切努力的核心支柱，因此我們相當自豪能與這樣一個值得信賴且真正優秀的網路保護平台合作。Acronis 積極為服務供應商及其客戶提供保護和支援，努力奉獻不遺餘力。」
全球有 20 萬家企業和 3,000 萬名使用者安全地使用著 Splashtop，包括大型銀行、體育和娛樂公司、教育機構、醫療組織和政府機構。若要深入了解 Acronis 與 Splashtop 整合，請查看 solutions.acronis.com/splashtop 和 Splashtop.com/partners/integrations/acronis。
關於 Splashtop
Splashtop 是安全遠端存取和支援領域的領導品牌，其解決方案適用於彈性辦公、學習和 IT 支援，可提供「面對面般的體驗」，讓使用者感覺就像臨機操作一樣快速、簡單和安全。Splashtop 提供 4K 60fps 品質的優異效能、先進的安全功能和合規標準、可存取並支援所有裝置與作業系統的應用程式，以及可直接接通專家服務的即時全球支援。與全球 3,000 萬人，包括 85% 的《財星》500 強企業使用者，一起感受 Splashtop 產品的美好。Splashtop.com
關於 Acronis
Acronis 結合資料保護和網路安全，提供整合式自動化網路防護功能，解決現代數位世界在安全、便利、隱私、真實與資安 (SAPAS) 方面的種種挑戰。Acronis 採用符合服務供應商和 IT 專業人士需求的靈活部署模式，透過 AI 驅動的新一代創新解決方案，集防毒、備份、災難回復和端點保護管理於一體，為資料、應用程式和系統提供卓越的網路保護。Acronis 以可預知的低廉成本，搭配進階反惡意軟體，並採用先進機器智慧和區塊鏈式資料驗證技術提供支援，保護雲端、混合與內部部署的各種環境。
Acronis 於 2003 年於新加坡創立，2008 年在瑞士登記註冊，目前在全球 34 個據點設有辦事處，旗下員工超過 2,000 名。其解決方案深受信賴，服務對象共計超過 550 萬名家庭使用者、逾 50 萬家公司以及頂尖職業運動隊伍。Acronis 產品在 150 多個國家或地區推出 26 種語言版本，銷售合作夥伴和服務供應商共計逾 50,000 家。