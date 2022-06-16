Splashtop為IT專業人員和MSP的遠端支援解決方案添加了警報、Windows更新、系統清單和其他管理功能
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加利福尼亞州聖約瑟，2018 年 8 月 22 日。 Splashtop Inc. 是遠端訪問、協作和遠端支援解決方案的全球領導者，今天推出了 Splashtop 遠端支援高級版。 Splashtop 遠端支援高級版專為需要結合遠端控制、警報監控、Windows 更新和遠端命令功能的解決方案的 IT 專業人員和 MSP 而設計，以低成本提供最需要的功能。
“Splashtop 遠端支持高級版是具有類似功能的更昂貴解決方案的完美替代品，”Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 “例如，當您選擇Splashtop 遠端支援高級版而不是LogMeIn Central Premier時，您可以節省至少70%的費用。”
遠端支援高級版中引入的所有功能都是為方便 IT 專業人員和 MSP 提高工作效率而設計的：
可配置警報允許用戶以自定義組合設置警報，以監視電腦狀態，軟體安裝，內存使用情況等
Windows Update Management幫助技術人員確保他們的電腦是最新的
遠端命令使用戶能夠在遠端電腦上執行命令
系統清單顯示系統，硬件和軟體清單
事件日誌顯示技術人員可以用來解決問題的電腦的關鍵事件/警告
Remote Support Premium 還包含 Splashtop Remote Support Plus 的所有其他重要功能 (包括檔案傳輸、多螢幕支援、遠端喚醒、遠端重啟、使用者管理、電腦分組等)。如需詳細功能清單，請見 https://www.splashtop.com/products/remote-support/monitoring-and-management。
價格和可用性
Splashtop Remote Support 高級版現在可以在 遠程支持上購買。 為慶祝NT$15,020每年針對 25 台電腦推出遠端支援進階版的特別促銷價格。 提供額外的等級，每台計算機每年的年費用低於 3 美元，數量較高。 常規定價格從 749 美元/年開始。 在特殊促銷期間購買的客戶還將鎖定其折扣以備將來續訂。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。