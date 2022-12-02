將Splashtop添加為Sharp戰略技術聯盟資源（STAR）成員

Splashtop的解決方案與Sharp AQUOS BOARD™交互式顯示系統協作，使演示者和參與者可以使用其Chromebook，iPad，Android，PC和Mac在房間的任何地方演示內容並分享想法

加利福尼亞州聖約瑟 （PRWEB） — 2014 年 10 月 21 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，夏普電子公司已將 Splashtop 添加為戰略技術聯盟資源 （STAR） 成員。 通過此次發佈，使用 Sharp AQUOS BOARD 互動式顯示系統的用戶現在可以通過使用 Splashtop 課堂和 SplashtopMirroring360 產品來控制、註釋和呈現內容，並分享想法，從而使用他們選擇的設備在房間的任何地方控制、註釋和呈現內容並分享想法。

從會議室的任何地方進行演示，然後與他人共享內容 - 包括Chromebook Splashtop Classroom 允許演示者控制，註釋和共用他們的內容 - 包括Keynote或Powerpoint演示文稿，以及現有的Windows或Mac應用程式 - 到所有參與者設備，包括Chromebook，iPad，Android，Windows PC和Mac。



鏡像Chromebook螢幕 - 就像Airplay Splashtop Mirroring360一樣，六月份推出的 Mirroring360 被成千上萬的演示者用於使用PC或Mac將他們的iOS螢幕無線顯示到投影儀，而無需Apple TV或電纜。



希望在改善課堂管理的同時更有效地吸引學生的教育 工作者 - 對於視力/聽力受損或殘疾學生來說非常寶貴

希望通過將行動裝置變成最終的演示設備來吸引觀眾的 銷售主管 ，同時保持對演示文稿的控制

教師 能夠讓觀眾直接在 iPad、Chromebook、Android、Mac 或 Windows 設備上回答問題，而無需走到教室前面。

培訓師 希望通過允許學員在座位上參與內容來提高工作效率

需要使用雲或本地解決方案管理和支援數百名使用者的 IT團隊

“我們很高興成為夏普STAR計劃的一部分，為使用Chromebook，iPad，Android和其他設備的演示者和參與者提供支援，”Splashtop首席執行官兼總裁Mark Lee說。 “與夏普 AQUOS BOARD 顯示幕一起，Splashtop 允許任何人在房間內自由移動並與參與者互動，無論大小，為任何演示增添了巨大的影響力！”

Mirroring360 和 Splashtop 課堂的實際應用 – https://youtu.be/xSeevcf280Y

https://education.splashtop.com

www.Sharpusa.com/aquosboard

關於飛濺頂

遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1600萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。

這種性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問解決方案是解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP 的一種更快、更輕鬆、更具成本效益的方法。 Splashtop 曾獲得PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「2012 CES 最佳」獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他轉銷商分發。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com。

關於夏普電子公司



夏普是美國#1銷售品牌，通過B2B銷售管道*銷售55 +英寸商用集成觸摸顯示器。 夏普的專業和商業顯示器專為商業應用而設計，提供多種尺寸。 從我們屢獲殊榮的數字標牌4K超高清和全高清顯示器，到我們的高衝擊力超薄邊框視頻牆，再到創新的AQUOS BOARD互動式顯示系統，夏普產品可説明您出色地溝通，協作和傳播資訊。

有關夏普 AQUOS BOARD 互動式顯示系統的更多資訊，請訪問 www.Sharpusa.com/aquosboard 或發送電子郵件 ProLCD@Sharpusa.com

*根據NPD DisplaySearch月度大幅面商用顯示器報告，2014年7月。

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