將Splashtop添加為Sharp戰略技術聯盟資源（STAR）成員
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
Splashtop的解決方案與Sharp AQUOS BOARD™交互式顯示系統協作，使演示者和參與者可以使用其Chromebook，iPad，Android，PC和Mac在房間的任何地方演示內容並分享想法
加利福尼亞州聖約瑟 （PRWEB） — 2014 年 10 月 21 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，夏普電子公司已將 Splashtop 添加為戰略技術聯盟資源 （STAR） 成員。 通過此次發佈，使用 Sharp AQUOS BOARD 互動式顯示系統的用戶現在可以通過使用 Splashtop 課堂和 Splashtop Mirroring360 產品來控制、註釋和呈現內容，並分享想法，從而使用他們選擇的設備在房間的任何地方控制、註釋和呈現內容並分享想法。
可以在會議室中的任何地方進行演示，然後與他人分享內容，包括Chromebook
Splashtop Classroom 允許演示者控制、註釋然後共享他們的內容——包括 Keynote 或 Powerpoint 演示文稿，以及現有的 Windows 或 Mac 應用程序——到所有參與者的設備，包括 Chromebook、iPad、Android、Windows PC 和 Mac。最新版本包括新功能，例如： cloud 支持、流式傳輸音效和視頻以及多個參與者直接從他們的移動設備控制演示者屏幕的能力。
鏡像Chromebook螢幕–就像Airplay一樣
6 月推出的Splashtop Mirroring360正在被成千上萬的演示者使用，通過 PC 或 Mac 將他們的 iOS 屏幕無線顯示到��投影儀，而無需 Apple TV 或電纜。通過此最新更新，參與者現在還可以將其 Chromebook 和 Mac 屏幕鏡像到演示者的計算機上，從而提高觀眾參與度。
當夏普 AQUOS BOARD 交互式顯示器與 Splashtop Mirroring360 和 Classroom 一起使用時，它為許多用戶創建了一個理想的演示平台，包括：
希望在改善課堂管理的同時更有效地吸引學生的教育工作者 - 對於視力/聽力受損或殘疾學生來說非常寶貴
希望通過將行動裝置變成最終的演示設備來吸引觀眾的銷售主管 ，同時保持對演示文稿的控制
教師 能夠讓觀眾直接在 iPad、Chromebook、Android、Mac 或 Windows 設備上回答問題，而無需走到教室前面。
培訓師 希望通過允許學員在座位上參與內容來提高工作效率
需要使用雲或本地解決方案管理和支援數百名使用者的IT團隊
“我們很高興成為夏普STAR計劃的一部分，為使用Chromebook，iPad，Android和其他設備的演示者和參與者提供支援，”Splashtop首席執行官兼總裁Mark Lee說。 “與夏普 AQUOS BOARD 顯示幕一起，Splashtop 允許任何人在房間內自由移動並與參與者互動，無論大小，為任何演示增添了巨大的影響力！”
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接起來。 Splashtop 遠程桌面服務 使人們能夠通過移動設備訪問和控制他們喜愛的應用程序、文件和數據。超過 1600 萬人從應用商店下載了 Splashtop 產品，包括惠普、聯想、戴爾、宏碁、索尼、華碩、東芝、AMD、英特爾等在內的製造合作夥伴已經在超過 1 億台設備上安裝了 Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問�解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的PC World“最具創新產品”獎、《大眾科學》雜誌的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“2012 CES 最佳產品”獎，並且入圍2013 年Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。
如需更多資訊，請造訪 https://www.splashtop.com。
關於夏普電子公司
夏普電子公司是日本夏普公司在美國的子公司，夏普公司是一種全球領先的家庭娛樂產品，裝置，網路多功能辦公解決方案以及移動通信和信息工具的開發商。領先品牌包括AQUOS®LED HD和4K UHD電視，Insight®微波抽屜®烤箱和Plasmacluster®空氣淨化器。夏普被評為美國最受尊敬的品牌之一和全球20個最受喜愛的公司之一。
夏普是美國#1銷售品牌，通過B2B銷售管道*銷售55 +英寸商用集成觸摸顯示器。 夏普的專業和商業顯示器專為商業應用而設計，提供多種尺寸。 從我們屢獲殊榮的數字標牌4K超高清和全高清顯示器，到我們的高衝擊力超薄邊框視頻牆，再到創新的AQUOS BOARD互動式顯示系統，夏普產品可説明您出色地溝通，協作和傳播資訊。
有關夏普 AQUOS BOARD 互動式顯示系統的更多資訊，請訪問 www.Sharpusa.com/aquosboard 或發送電子郵件 ProLCD@Sharpusa.com
*根據NPD DisplaySearch月度大幅面商用顯示器報告，2014年7月。
所有品牌名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
媒體聯絡亞歷克斯·沙皮羅
alex.shapiro@horngroup.com