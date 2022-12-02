Splashtop 2 現在可用於 Android 平板電腦 — 頂級遠端桌面應用程式更快，更簡單，更安全
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
Splashtop 2 –新一代遠端桌面軟體–現在可用於Android平板電腦及其專有的“橋接雲”基礎架構，安全的Internet中繼服務器的高性能群集，這些群集將用戶與他們的電腦和行動設備連接到世界各地
2012 年 8 月 7 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈發布適用於 Android 平板電腦的 Splashtop 2 HD – 其屢獲殊榮的下一代遠端桌面。 為了在Splashtop 2中實現更高水準的增強安全性、可靠性和性能，Splashtop 構建了一個全球中繼伺服器網路，以形成「橋接雲」基礎設施。
迄今為止，Splashtop已授權超過700萬移動設備用戶（從平板電腦到智能手機）遠端存取Windows PC和Mac，以運行應用程式，查看和編輯文件，觀看高清電影以及玩圖形密集型遊戲。
現在，根據大眾的需求，Splashtop正在為運行Android 3.1及更高版本的Android平板電腦提供Splashtop 2 HD。 它支援高清 （“HD”） 視頻，專為螢幕密度為 1280×800、尺寸為 7 英寸或 10 英寸的設備而設計。
適用於Android平板電腦的Splashtop 2 HD功能：
捏合和縮放（這是首次引入高清版本的新功能）
利用特定於硬體的平臺加速優化性能
全新、簡單的用戶介面
局域網喚醒 （WoL）
通過隨處訪問包提供 3G/4G 和互聯網支援
“為了滿足 Splashtop 粉絲的高需求，我們正在為 Android 平板電腦用戶提供 Splashtop 2 HD，”Splashtop 首席執行官兼聯合創始人 Mark Lee 指出。 “有了 Splashtop 2 HD，用戶現在可以將他們的 Android 平板電腦變成遠端桌面，隨時隨地存取他們的電腦檔案。”
“安全和隱私不再僅僅是企業關注的問題。 像您和我這樣的普通人也需要放心，我們的數據始終安全可靠 - 每個設備上的每個檔，任何地方和每天。 Splashtop 2提供了這種安心，“Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee指出。 “除了安全和隱私之外，Splashtop 繼續將易用性作為優先事項。 當然，我們以行業領先的性能保持技術領先地位而感到自豪。
Splashtop 2 HD應用程序以基本形式提供，它允許在局域網（LAN）環境中的設備之間建立連接。此外，應用程序內購買提供了一個名為「 Anywhere Access Pack」的模塊，該模塊將允許用戶通過Internet連接到其設備。
Splashtop 2 HD具有易於使用的界面，並針對新的硬件功能（例如HD分辨率）進行了優化。 Splashtop 2 HD支持每秒高達30幀的流傳輸和30毫秒以下的延遲，從而提供流暢的影片和響應式遊戲體驗。
使用Splashtop 2 HD時 ，連接到電腦所需的唯一配置是用戶名和密碼。無需配置路由器或防火牆，也無需手動輸入IP地址或安全代碼。通過添加Anywhere Access Pack，相同的簡單過程使用戶可以通過Internet從世界任何地方可靠地連接到其設備。
此外，該應用程式還具有可根據網絡條件進行自我優化的技術，使用戶能夠充分利用3G / 4G網絡或Internet連接的帶寬。除了通過其專有的Bridging Cloud保護用戶數據外，Splashtop還部署了行業標準的加密技術來維持高水平的安全性。
幻燈片可以在以下位置查看 https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4 並提供了 Splashtop 2 Android 平板電腦高清的簡短視頻，請點擊這裡：
Splashtop 2 HD可以在 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2 下載適用於Android平板電腦 在有限的時間內從Google Play免費提供，之後它的標價為9.99美元。隨處訪問包的購買價格為每月 0.99 美元或每年 9.99 美元。
Splashtop Streamer
Splashtop 2 HD需要將免費的Splashtop Streamer軟體下載並安裝到Window PC或Mac上。支持的平台：Windows 7，Vista和XP（包括Home Premium），Mac OS X 10.6+（Mac用戶需要Snow Leopard或Lion�）。建議使用雙核CPU以獲得最佳性能。購買Splashtop 2包括一個最多可存取2台電腦的許可證。
關於飛濺頂公司
Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程式，媒體內容和文件進行高性能，安全，交互式的訪問。
Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過700萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而Splashtop附帶了來自惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。
IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。
Splashtop 贏得了PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的“最佳新品”獎和 LAPTOP 雜誌的“2012 CES 最佳”獎。 公司總部位於聖約瑟，在北京、杭州、上海、臺北和東京設有辦事處。有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com。
媒體聯繫人：
飛濺公關團隊
有用的連結：
飛濺頂 主頁： https://www.splashtop.com
飛濺飄帶：https://www.splashtop.com/streamer
下載飛濺頂 2 高清：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2