Splashtop 2啟動–更快，更簡單，更安全的頂級遠端桌面應用程序
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Splashtop推出了其新一代遠端桌面軟體Splashtop 2 –遠端桌面（“ Splashtop 2”），並推出了其專有的“橋接雲”基礎架構，該基礎架構由安全的Internet中繼服務器的高性能群集組成，這些群集將用戶與他們之間的橋接全球電腦和移動設備
2012 年 6 月 27 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈發佈 iPad 版 Splashtop 2 – 遠端桌面（“Splashtop 2”），這是其屢獲殊榮的下一代遠端桌面。 為了支援此產品版本，Splashtop 構建了一個全球中繼伺服器網路，以形成“橋接雲”基礎架構，允許Splashtop 2使用者安全地連接到他們的遠端計算機，並利用高度優化的網路性能。
迄今為止，Splashtop已授權超過700萬移動設備用戶（從平板電腦到智能手機）遠端存取其Windows PC和Mac，使他們能夠遠端運行應用程式，查看和編輯文件，觀看高清電影以及玩圖形密集型遊戲。
“安全和隱私不再僅僅是企業關注的問題。 像您和我這樣的普通人也需要放心，我們的數據始終安全可靠 - 每個設備上的每個檔，任何地方和每天。 Splashtop 2提供了這種安心，“Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee指出。 “除了安全和隱私之外，Splashtop 繼續將易用性作為優先事項。 當然，我們以行業領先的性能保持技術領先地位而感到自豪。
Splashtop 2應用程式將以基本形式提供，從而可以在局域網（LAN）環境中的設備之間建立連接。��此外，應用程式內購買提供了一個名為“ Anywhere Access Pack”的模塊，該模塊將允許用戶通過Internet連接到其設備。
該應用程式具有重新設計的易於使用的界面，並且針對新的硬件功能（例如Apple的Retina顯示屏）進行了優化。 iPad版本最多支持每秒30幀的流傳輸和30毫秒以下的延遲，從而提供流暢的視頻和響應式遊戲體驗。
使用Splashtop 2時 ，連接到電腦所需的唯一配置是用戶名和密碼。無需配置路由器或防火牆，也無需手動輸入IP地址或安全代碼。通過添加Anywhere Access Pack，相同的簡單過程使用戶可以通過Internet從世界任何地方可靠地連接到其設備。
此外，該應用程式還具有自我優化技術，可適應網路狀況，使用戶能夠充分利用3G網路或Internet連接的帶寬。除了通過其專有的Bridging Cloud保護用戶數據外，Splashtop還部署了行業標準的加密技術來維持高水平的安全性。
可以使用 Splashtop 2 的簡短視頻，並且可以在以下位置查看幻燈片： https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4
Splashtop 2 iPad 版已可自 iTunes App Store https://itunes.apple.com/us/app/id382509315 下載。售價為 9.99 美元，期間限定促銷價 1.99 美元現正提供。您可以每月 0.99 美元或每年 9.99 美元的價格購買 Anywhere Access Pack。iPad 版 Splashtop Remote Desktop 現有用戶將獲得基本版和 Anywhere Access Pack 免費升級。
Splashtop Streamer
Splashtop 2需要將免費的Splashtop Streamer軟體下載並安裝到Window PC或Mac上。支持的平台：Windows 7，Vista和XP（包括Home Premium），Mac OS X 10.6+（Mac用戶需要Snow Leopard或Lion）。建議使用雙核CPU以獲得最佳性能。購買Splashtop 2包括一個最多可訪問2台電腦的許可證。
關於飛濺頂公司
Splashtop希望通�過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程式，媒體內容和文件進行高性能，安全，交互式的訪問。
Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過700萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而Splashtop附帶了來自惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。
IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。
Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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飛濺頂 主頁： https://www.splashtop.com
飛濺飄帶：https://www.splashtop.com/streamer
下載飛濺前2：https://itunes.apple.com/us/app/id382509315