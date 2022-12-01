Splashtop 2.0榮獲LAPTOP雜誌“ 2010最佳CES”獎
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DeviceVM的第二代即時啟動技術被公認為2010年消費電子展的最佳軟體
加利福尼亞州聖約瑟 — 2010 年 1 月 11 日 — 即時計算領域的全球領導者DeviceVM宣佈其Splashtop™ 2.0即時啟動軟體平臺被LAPTOP Magazine授予“2010年CES最佳”獎，並被公認為2010年消費電子展的最佳軟體或服務。 該獎項驗證了即時啟動技術日益增長的重要性，並鞏固了Splashtop作為市場領導者的地位，其軟體部署在全球400多種產品上。
Splashtop 2.0於2010年1月7日在全新的Lenovo Ideapad™S10-3t觸摸式上網本上推出，並且還在LG CES 2010 CES上的LG X200和X300上網本上進行了演示。第二代產品基於廣泛可用的產品Splashtop即時啟動環境的經典版本，並添加了重新設計的應用程式基座，最終用戶自定義功能，時尚的設備定制主題，對觸摸界面的支持以及許多其他改進。
DeviceVM聯合創始人兼首席執行官Mark Lee說：“我們很榮幸被《 LAPTOP》雜誌評為最佳行動裝置軟體。” “在市場上已經擁有超過3000萬個Splashtop副本，我們已經了解了很多有關移動計算的發展以及消費者對自定義和即時訪問其喜愛的應用程式的需求。我們致力於持續的創新，並為電腦用戶提供盡可能個人，直觀和安全的即時計算體驗。”
LAPTOP的編輯和作家團隊每天從年度最大的消費技術盛會中進行報導，其中包括博客帖子，照片和視頻，以展示最熱門的產品。其中，LAPTOP已為其2010年度CES大獎選擇了16名獲獎者。獲獎者是突破性的設備，技術和應用程式，�它們通過設計和效能的進步重新定義了類別，同時還增強了用戶體驗。
關於飛濺頂
Splashtop 是屢獲殊榮的即時啟動平臺，可改善個人計算體驗。 Splashtop 使用戶能夠在打開PC後幾秒鐘內搜索和流覽Web、訪問電子郵件以及與朋友聊天。 Splashtop 目前可在 400 種型號的上網本、筆記型電腦、主機板和台式機的 3000 多萬台 PC 上使用，這些 PC 來自宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和索尼等領先製造商。 自 2007 年 10 月首次亮相以來，Splashtop 獲得了無數獎項，包括 PC World 頒發的“最具創新性產品”獎、《大眾科學》頒發的“最佳最新消息”獎以及《筆記型電腦雜誌》頒發的“2010 年 CES 最佳產品”獎。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com
關於設備虛擬機
DeviceVM， Inc.是一家私營軟體公司，被道鐘斯選為最值得關注的50家公司之一。 憑藉其即時啟動的Splashtop產品，DeviceVM正在改善計算機使用者的日常體驗。 DeviceVM成立於2006年，總部位於矽谷，在北京、杭州、上海和臺北設有辦事處。
有用的連結：
關於飛濺頂：https://www.splashtop.com
筆記型電腦雜誌最佳CES 2010：https://www.laptopmag.com/review/laptops/best-of-ces-2010.aspx?pid=13
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