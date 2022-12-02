新的Splashtop Whiteboard應用程序將Windows 8平板電腦和筆記本電腦轉換為交互式白板
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市場領先的白板應用現在可用於 Windows 8 平板電腦和筆記型電腦。 教育工作者現在可以控制他們的PC或Mac，然後對內容進行註釋，而成本僅為昂貴的互動式白板的一小部分
2014 年 4 月 29 日 — 華盛頓州雷德蒙德和加利福尼亞州聖約瑟 — Splashtop， Inc 是跨設備計算和協作領域的全球領導者，擁有超過 100 萬教育工作者使用 Splashtop 產品，宣佈推出面向教育工作者的最新應用程式，適用於 Windows 8 平板電腦和筆記型電腦的 Splashtop 白板。
Splashtop Whiteboard建立在Splashtop遠端桌面之上，該桌面是該公司開創性的遠端存取應用程式，並且是Apple App Store中運行時間最長的付費iPad應用程式之一。最新的產品使教師和學生可以將Windows 8平板電腦變成交互式白板。通過Wi-Fi連接到教室的電腦，他們可以觀看具有完全同步音頻的視頻內容，控制自己喜歡的應用程式，然後從Windows 8平板電腦註釋課程內容。現在，教師可以在課桌上或教室的四個角落與學生互動。
“我們很高興能夠通過Splashtop 致力於構建 Microsoft 技術平臺來支援學生的學習，” Microsoft Corp. WW Education 副總裁 Anthony Salcito 說，“Splashtop 是一個重要的合作夥伴，支持我們專注於對學生學習產生積極影響，以及我們隨時隨地為所有人學習的教育願景。
“Windows 8平板電腦正在成為一種強大的教育工具，增強了Promethean和Smart Technologies等公司現有的互動式白板，” Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “現在，學校可以使用最新的 Windows 8 平板電腦，離完成 1：1 計劃更近一步。”
Windows 8 平板電腦作為交互式白板
通過使用Splashtop Whiteboard，教師可以：
掌控一切
完全控制 PC 或 Mac 應用程式，例如 Microsoft Office、PowerPoint 或 Apple 來自 Windows 8 平板電腦的 Keynote
從教室的各個角落進行教學 - 通過跨學生平板電腦的 1：1 控制與學生單獨或全班互動。
對任何內容進行註釋
使用手勢在現有內容或空白、規則或圖形背景上使用不同顏色和大小的筆、螢光筆、形狀和文本工具進行繪製和突出顯示
截取螢幕截圖並保存到圖庫中以備後用，或通過電子郵件將其發送給學生，父母或同事
提高課堂參與度
使用聚光燈和螢幕陰影工具吸引註意力
導入和共享課堂工作表 - 無需使用文檔相機
將連線記錄為視頻，以供以後播放
適 Splashtop Whiteboard 用於 Windows 8 平板電腦和筆記本電腦的新應用程序可從 Windows 應用商店中獲得。 為了慶祝推出，我們以每個用戶 9.99 美元的入門價格（低於 19.99 美元）提供該應用程序。可以使 Splashtop Whiteboard 用 Windows 8 的視頻：
了解Splashtop Whiteboard如何改變您的教室： www.splashtop.com/whiteboard
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗，將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1600萬人從應用商店下載了 Splashtop 產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已經在超過1億台設備上 Splashtop 。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問解決方案是解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP 的一種更快、更輕鬆、更具成本效益的方法。 Splashtop 曾獲得PC World的「最具創新性產品」獎、《大�眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「2012 CES 最佳」獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他轉銷商分發。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com
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