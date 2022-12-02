新的Splashtop Whiteboard應用程序將Windows 8平板電腦和筆記本電腦轉換為交互式白板

市場領先的白板應用現在可用於 Windows 8 平板電腦和筆記型電腦。 教育工作者現在可以控制他們的PC或Mac，然後對內容進行註釋，而成本僅為昂貴的互動式白板的一小部分

2014 年 4 月 29 日 — 華盛頓州雷德蒙德和加利福尼亞州聖約瑟 — Splashtop， Inc 是跨設備計算和協作領域的全球領導者，擁有超過 100 萬教育工作者使用 Splashtop 產品，宣佈推出面向教育工作者的最新應用程式，適用於 Windows 8 平板電腦和筆記型電腦的 Splashtop 白板。

Splashtop Whiteboard建立在Splashtop遠端桌面之上，該桌面是該公司開創性的遠端存取應用程式，並且是Apple App Store中運行時間最長的付費iPad應用程式之一。最新的產品使教師和學生可以將Windows 8平板電腦變成交互式白板。通過Wi-Fi連接到教室的電腦，他們可以觀看具有完全同步音頻的視頻內容，控制自己喜歡的應用程式，然後從Windows 8平板電腦註釋課程內容。現在，教師可以在課桌上或教室的四個角落與學生互動。

“我們很高興能夠通過Splashtop 致力於構建 Microsoft 技術平臺來支援學生的學習，” Microsoft Corp. WW Education 副總裁 Anthony Salcito 說，“Splashtop 是一個重要的合作夥伴，支持我們專注於對學生學習產生積極影響，以及我們隨時隨地為所有人學習的教育願景。

“Windows 8平板電腦正在成為一種強大的教育工具，增強了Promethean和Smart Technologies等公司現有的互動式白板，” Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “現在，學校可以使用最新的 Windows 8 平板電腦，離完成 1：1 計劃更近一步。”

Windows 8 平板電腦作為交互式白板

通過使用Splashtop Whiteboard，教師可以：

掌控一切 完全控制 PC 或 Mac 應用程式，例如 Microsoft Office、PowerPoint 或 Apple 來自 Windows 8 平板電腦的 Keynote 從教室的各個角落進行教學 - 通過跨學生平板電腦的 1：1 控制與學生單獨或全班互動。

對任何內容進行註釋 使用手勢在現有內容或空白、規則或圖形背景上使用不同顏色和大小的筆、螢光筆、形狀和文本工具進行繪製和突出顯示 截取螢幕截圖並保存到圖庫中以備後用，或通過電子郵件將其發送給學生，父母或同事

提高課堂參與度 使用聚光燈和螢幕陰影工具吸引註意力 導入和共享課堂工作表 - 無需使用文檔相機 將連線記錄為視頻，以供以後播放



適 Splashtop Whiteboard 用於 Windows 8 平板電腦和筆記本電腦的新應用程序可從 Windows 應用商店中獲得。 為了慶祝推出，我們以每個用戶 9.99 美元的入門價格（低於 19.99 美元）提供該應用程序。可以使 Splashtop Whiteboard 用 Windows 8 的視頻：

Splashtop Whiteboard for Windows 8

關於飛濺頂



這種性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問解決方案是解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP 的一種更快、更輕鬆、更具成本效益的方法。 Splashtop 曾獲得PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「2012 CES 最佳」獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他轉銷商分發。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com

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