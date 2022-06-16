Lakeshore IT 和 Splashtop 合作為支援 K-12 學校的 IT 團隊提供安全的遠端教育技術解決方案
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Splashtop 的基於雲的教育解決方案（通過 Lakeshore IT 提供）允許 IT 運營部門從任何位置管理和支援教室電腦和連接設備，從而提供豐富的學習體驗。
伊利諾伊州斯普林格羅夫和加利福尼亞州聖約瑟 – 2022 年 1 月 17 日 — 為 K-12 學校提供服務的諮詢 IT 轉銷商 Lakeshore IT Solutions 與安全遠端訪問和支援軟體領域的領導者 Splashtop 今天宣佈建立合作夥伴關係。 他們將共同為投資於教室未來的戰略教育機構提供高性能技術解決方案。
Splashtop 的安全雲和本地解決方案使學區能夠毫不費力地進出遠端學習模式，而不會使 IT 運營不堪重負。 IT 團隊可以從同一應用程式無縫管理對虛擬機和虛擬桌面基礎架構 （VDI） 的遠端訪問。 教職員工可以從各種設備和操作系統安全地訪問學校計算機。 當需要支援時，幫助台團隊可以從任何地方按需快速排除故障，使學校能夠在不中斷教室的情況下適應和適應變化。
“我們很自豪能與 Splashtop 合作，並推薦他們的高性能教育技術，用於 IT 説明台支援、在家工作支持和課堂雲，”Lakeshore IT Solutions 總裁 Rian Yablun 說。 “他們的解決方案非常適合我們的大多數K-12客戶，我們收到的反饋非常出色。
Splashtop 教育版通過提供面對面的體驗來增強學習，幫助學生充分發揮潛力，無論是在課堂上還是在下班后訪問他們需要的資源。 學生可以在筆記型電腦、iPad、Chromebook 或其他設備上使用實驗室電腦和其他供應商提供的實驗室電腦和許可軟體，即使在實驗室工作時間之後也是如此。 IT 團隊可以輕鬆地為學生安排遠程實驗室訪問會話，以優化實驗室計算機和昂貴的軟體許可證的使用，併為可能不在其他地方的教師和學生提供支援。
教師和學生可以使用 Splashtop Mirroring360 創建互動式課堂體驗，允許他們在個人設備上鏡像內容、想法和應用程式，以便與全班共用。 該協作工具可與平板電腦、智慧手機、計算機和 Chromebook 無縫運行，以創建一個高效的學習環境，教師可以在課堂上自由移動並有效地與學生互動。
“隨著世界使靈活的工作場所正常化，學校需要能夠提高生產力、實現在家工作並使學生、教職員工和 IT 專業人員的生活更輕鬆的技術，”Splashtop 美洲管道主管 Justin Windsor 說。 “Splashtop 提供課堂協作工具和遠端訪問解決方案，對技術和非技術受眾都非常友好。 它們易於實施，易於支援並防止網路犯罪分子通常利用的漏洞。
Splashtop 的平台可透過 Lakeshore IT Solutions 取得。如需更多資訊，請洽詢 Lakeshore IT (sales@lakeshoreit.com)。
關於湖岸IT解決方案
Lakeshore IT 是一家位於伊利諾伊州斯普林格羅夫的增值轉銷商 （VAR），專門為 K-12 教育提供諮詢 IT 服務和支援。Lakeshore IT由Rian Yablun在IT行業工作超過15年後於2016年創立，其目標是為客戶提供IT解決方案，並提供他們應得的卓越服務和支援。Lakeshore IT致力於成為所有客戶的一站式商店，無論是產品或服務。 www.lakeshoreit.com 訪問我們。
關於飛濺頂
Splashtop 為企業、教育、政府、中小企業、MSP、IT 部門和個人提供安全的遠端訪問和遠端 IT 支持軟體。 它基於雲的、安全且易於管理的遠端解決方案被超過 3000 萬客戶使用，其中包括 85% 的財富 500 強企業，並獲得了 93 的凈推薦值 （NPS）。 訪問 splashtop.com 瞭解更多資訊。