日本最大的移動運營商NTT DOCOMO轉售Splashtop業務超過10,000個席位
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
自四年前NTT DOCOMO與Splashtop合作以來，Splashtop Business（一種遠端存取解決方案）便是NTT DOCOMO最受歡迎的應用程式之一。
加州聖荷西2018年5月15日
Splashtop Inc.今天宣布，日本最大的移動運營商NTT DOCOMO，Inc.（總部：日本東京千代田區）最近轉售了10,000多個Splashtop Business訂閱。 NTT DOCOMO於2014年與Splashtop合作，將遠端存取應用程式引入其業務應用程式陣容。
NTT DOCOMO是日本最大的移動運營商，擁有超過7500萬用戶。除了為個人用戶和企業提供電信和Internet解決方案外，NTT DOCOMO還提供許多企業解決方案和應用程式，例如SMS廣播，文件存儲/分享和網路會議。 2014年，NTT DOCOMO與Splashtop合作，將Splashtop屢獲殊榮的遠端存取解決方案帶給NTT DOCOMO的客戶。自從Splashtop Business應用程式透過NTT DOCOMO提供以來，已經售出了10,000多個許可證，它已成為NTT DOCOMO最暢銷的業務應用程式之一。
Splashtop Business 是一種高性能遠端訪問解決方案，使用戶能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的計算機。 NTT DOCOMO 選擇 Splashtop 來提供遠端存取應用程式，因為它具有可靠、安全和快速的引擎，可即時提供高清會話。 Splashtop 還擁有可靠的全球基礎設施，易於擴展，這就是為什麼世界各地的移動運營商在選擇遠端訪問解決方案時更喜歡 Splashtop 的原因。通過將Splashtop Business納入其產品和服務清單，NTT DOCOMO為其在日本的龐大客戶群帶來了一流的遠端桌面訪問。
自從Splashtop Business應用程式通過NTT DOCOMO提供以來，已經售出了10,000多個許可證，它已成為NTT DOCOMO最暢銷的業務應用程式之一。
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 如今，超過 2500 萬使用者喜歡 Splashtop 產品，包括宏碁、華碩、戴爾、愛普生、惠普、InFocus、英特爾、聯想、LG、松下、普羅米修斯、夏普、東芝等在內的製造合作夥伴已將 Splashtop 捆綁在超過 1 億台設備上。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。