擴展到下一代裝置，DeviceVM推出了Splashtop MeeGo Remix
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借助Splashtop MeeGo Remix，DeviceVM針對手持平板電腦，智慧手機，聯網電視和車載資訊娛樂系統。
臺北國際電腦展，台灣臺北 — 2010年6月1日 — 今天，即時計算領域的全球領導者DeviceVM宣布計劃提供Splashtop MeeGo Remix，這是屢獲殊榮的Splashtop™即時啟動軟體平臺的增強版本，該平臺已在全球數百萬台設備上發貨。新產品基於MeeGo v1.0平臺，該平臺將英特爾的Moblin™和諾基亞的Maemo開源專案合併到由Linux基金會託管的基於Linux的通用操作系統中。
Splashtop MeeGo Remix具有與Splashtop相同的核心優勢，這些優勢使Splashtop在領先的PC OEM和最終用戶中成為全球最受歡迎的即時啟動平台：啟動秒數，高度可定制的界面和強大的安全模型。除了即時訪問預加載的本機應用程式和一鍵式訪問流行的Web應用程式外，現在還可以為Splashtop開發第三方應用程式。這不僅對開發人員有好處，而且對最終用戶也有好處。
Splashtop MeeGo Remix將擴大Splashtop的市場成功，從宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG、索尼等領先的PC製造商到即將推出的非PC設備，包括智慧手機、電視和車載資訊娛樂設備，預計將於2010年底上市。
“ Linux基金會執行董事Jim Zemlin說：“ DeviceVM接受了MeeGo平台，我們感到很興奮，並相信Splashtop MeeGo Remix將加速MeeGo背後的應用程式開發者生態系統的增長。” “憑藉其廣泛的OEM客戶基礎，DeviceVM處於有利位置，可以幫助為這個新平台帶來激情。通過與DeviceVM緊密合作，我們的目標是在未來幾年內推動Linux在數億台新設備中的採用。”
“自2007年Splashtop推出以來，我們已經收到來自應用程式和內容開發人員的成千上萬的要求，以提供一個軟件開發人員工具包[SDK]，” DeviceVM首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “通過擁抱一個開放，一致的MeeGo平台，並與Linux Foundation在上游項目上密切合作，我們正在開放我們的旗艦Splashtop即時啟動環境，以運行客戶想要的豐富的第三方應用程式。”
“ MeeGo軟體平台旨在縮短面向多個設備細分市場的OEM的上市時間，並降低複雜性，”英特爾公司軟體與服務事業部副總裁兼系統軟體部門總經理道格·費舍爾（Doug Fisher）說。 “借助DeviceVM的Splashtop MeeGo Remix等創新產品現已可用於基於英特爾®凌動™處理器的設備，消費者可以期待快速訪問自己喜歡的在線活動。”
DeviceVM將在Computex 2010上展示在各種設備上運行的Splashtop MeeGo Remix。 Splashtop MeeGo Remix今天也可供PC OEM合作夥伴評估。 採用 Splashtop MeeGo Remix 的新產品預計將於 2010 年第 4 季度發貨。
關於 Splashtop
Splashtop 是屢獲殊榮的即時啟動平臺，可改善個人計算體驗。 Splashtop 使用戶能夠在打開PC後幾秒鐘內搜索和流覽Web、訪問電子郵件以及與朋友聊天。 Splashtop 目前可在 400 種型號的上網本、筆記型電腦、主機板和台式機的 3000 多萬台 PC 上使用，這些 PC 來自宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和索尼等領先製造商。 自 2007 年 10 月首次亮相以來，Splashtop 獲得了無數獎項，包括 PC World 頒發的“最具創新性產品”獎、《大眾科學》頒發的“最佳最新消息”獎以及《筆記型電腦雜誌》頒發的“2010 年 CES 最佳產品”獎。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com
關於設備虛擬機
DeviceVM，Inc.是一家私有軟件公司，被道瓊斯（Dow Jones）選為值得關注的50家公司之一。通過其即時Splashtop產品，DeviceVM正在改善電腦用戶的日常體驗。 DeviceVM成立於2006年，總部位於矽谷，在北京，杭州，上海和台北設有辦事處。
關於MeeGo專案
MeeGo 項目將英特爾的 Moblin™ 和諾基亞的 Maemo 項目結合為一個基於 Linux 的開源軟件平台，用於下一代計算設備。 MeeGo 軟件平台旨在為開發人員提供針對其應用的最廣泛的設備細分，包括上網本和入門級台式機，手持計算和通信設備，車載信息娛樂設備，聯網電視，媒體電話等-所有這些都使用基於 Qt 的統一 API。 對於消費者，MeeGo 將提供創新的應用體驗，他們可以從設備到設備獲得。 MeeGo 專案由 Linux 基金會主辦。
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