DeviceVM起訴Phoenix Technologies侵犯專利權
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加利福尼亞州聖約瑟 — 2010 年 1 月 9 日 — DeviceVM是一家提供屢獲殊榮的即時啟動軟體平臺Splashtop™的私營軟體公司，今天宣佈已在美國加利福尼亞州北區地方法院對Phoenix Technologies Ltd.（納斯達克股票代碼：PTEC）提起專利侵權索賠。 該專利聲明基於DeviceVM的確定，即Phoenix的HyperSpace™產品侵犯了DeviceVM擁有的“在計算機啟動過程中直觀地調用一個或多個輔助程序的機制”的專利。除其他救濟外，DeviceVM 尋求對 Phoenix 侵權行為的損害賠償，以及禁止 Phoenix 製造、使用、提供銷售、許可和/或銷售 Hyperspace™ 產品的禁令。“我們投入了大量精力為客戶創新，Splashtop 擁有豐富的技術和智慧財產權，”DeviceVM 聯合創始人兼首席執行官 Mark Lee 說。 “我們將嚴格保護我們的智慧財產權不被他人濫用。
DeviceVM的專利權利要求補充了DeviceVM上個月對Phoenix提起的訴訟，理由是不公平競爭，虛假廣告以及與Phoenix的HyperSpace™產品有關的違反Lanham法案的行為。這些主張稱，儘管面臨越來越多的財務損失，無法吸引客戶並發現自己落後於市場競爭，但菲尼克斯開展了一場運動，誤導媒體，電腦製造商和投資者，因為他們對HyperSpace™的採用不佳。 PC行業。 DeviceVM的專利權利要求支持其先前的權利要求，並為DeviceVM在訴訟中獲得針對Phoenix的救濟提供了單獨的其他依據。
關於 Splashtop
Splashtop 是屢獲殊榮的即時啟動平臺，可改善個人計算體驗。 Splashtop 使用戶能夠在打開PC後幾秒��鐘內搜索和流覽Web、訪問電子郵件以及與朋友聊天。 Splashtop 目前可在 400 種型號的上網本、筆記型電腦、主機板和台式機的 3000 多萬台 PC 上使用，這些 PC 來自宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和索尼等領先製造商。 自 2007 年 10 月首次亮相以來，Splashtop 獲得了無數獎項，包括 PC World 頒發的“最具創新性產品”獎、《大眾科學》頒發的“最佳最新消息”獎以及《筆記型電腦雜誌》頒發的“2010 年 CES 最佳產品”獎。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com
關於設備虛擬機
DeviceVM，Inc.是一家私有軟件公司，被道瓊斯（Dow Jones）選為值得關注的50家公司之一。通過其即時Splashtop產品，DeviceVM正在改善電腦用戶的日常體驗。 DeviceVM成立於2006年，總部位於矽谷，在北京，杭州，上海和台北設有辦事處。
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