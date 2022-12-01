DeviceVM, Inc. 正式成為Splashtop Inc.。
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即時計算領域的全球領導者更改公司名稱以反映對 Splashtop 品牌日益增長的認識和認可
十月 22， 2010 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時計算領域的全球領導者Splashtop Inc今天正式宣佈已將公司名稱從DeviceVM，Inc.更改為DeviceVM，Inc.。 隨著 Splashtop 產品線的擴展，包括 Splashtop Remote，一款可用於 iPad 的頂級生產力應用程式，該公司已經接受了對 Splashtop 品牌日益增長的知名度和熟悉度，並選擇合法地將公司名稱更改為 Splashtop Inc.。
Splashtop Inc.首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說：“在我們的Splashtop系列產品不斷增長的動力的推動下，我們很高興將公司名稱更改為Splashtop Inc.。令我們最大的客戶和消費者滿意的軟體產品，並相信Splashtop的名稱更好地反映了使我們的軟體用戶比以往任何時候都更快地獲得所需信息的承諾。”
自2006年作為一家私有軟體公司合併以來，該公司已從其在聖何塞的運營基地發展到在亞洲的開發中心。該公司於2007年首次推出了屢獲殊榮的Splashtop平台，並將其客戶群擴大到包括宏基，華碩，戴爾，惠普，聯想，LG和索尼等主要PC OEM。該公司得到包括Storm Ventures，DFJ Dragon Fund，NEA在內的著名風險投資家的支持，並於2010年6月從SAP Ventures（SAP AG的一個部門）獲得了1000萬美元的戰略投資。
關於飛濺頂公司
Splashtop Inc.（以前的DeviceVM，Inc.）是一家私有軟體公司，被道瓊斯（Dow Jones）選為值得關注的50家公司之一。 Splashtop Inc.的總部位於矽谷，在北京，杭州，上海和台北設有辦事處。憑藉屢獲殊榮的Splashtop產品系列，該公司正在改善日常計算體驗，提供對用戶關心的信息的快速便捷訪問。 Splashtop旗艦產品於2007年首次推出，是屢獲殊榮的即時啟動平台，使用戶可以在打開PC後立即上網。 Splashtop Remote允許用戶在不使用PC的情況下，通過iPad或其他移動設備享受完整的Windows體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 4 千萬台個人電腦和行動裝置採用。自 2007 年 10 月首次問世以來，Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2010 CES 最佳產品」獎。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com
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