DeviceVM與其流行的Splashtop產品兼容MeeGo
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Splashtop 平台允許 MeeGo 應用程式開發人員更廣泛的覆蓋範圍
2010年9月14日 — 加利福尼亞州三藩市 —即時啟動計算領域的全球領導者 DeviceVM 今天在三藩市的英特爾開發人員論壇上預覽了其屢獲殊榮的 Splashtop 即時啟動平臺的下一代產品。 旗艦產品 Splashtop 已經在全球領先的 PC OEM 上出貨了數百萬台筆記型電腦和上網本，包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG、索尼等。 該公司現在計劃向所有現有的OEM客戶提供符合MeeGo標準的流行配套操作系統版本，同時使Splashtop驅動的系統的當前用戶能夠利用2011年上半年的無縫升級。
通過擁抱MeeGo作為Splashtop的基礎，應用程序開發人員可以將其軟體分發給數百萬潛在用戶，從而導致MeeGo平台得到更大的採用。 DeviceVM還將考慮預捆綁流行的應用程序以及基於MeeGo的Splashtop的分發。現在，在遷移到基於MeeGo的平台時，用戶將能夠下載，安裝和運行數百個可從Intel AppUp Center當前獲得的應用程序。
“自 2007 年底推出 Splashtop 以來，我們收到了來自應用程式開發人員的數千個發佈 SDK 的請求，”DeviceVM 首席執行官兼聯合創始人 Mark Lee 說。“通過擁抱MeeGo並將Splashtop移至完全符合Linux基金會制定的規範，我們將有效地開放Splashtop，允許開發人員向各種計算設備的受眾提供高價值的應用程式。
“ MeeGo旨在支持跨多個基於Intel®Atom™的平台之間的兼容性和易於開發，”英特爾公司軟體與服務事業部副總裁兼系統軟體事業部總經理Doug Fisher說。 “ DeviceVM正在發布創新產品，他們對MeeGo的採用為跨多種設備尺寸的產品打開了新的市場機會，這正是MeeGo的意圖。”
DeviceVM是Linux的積極支援者，今年早些時候宣佈選舉首席執行官兼聯合創始人Mark Lee進入Linux基金會董事會。 DeviceVM首席戰略官Cliff Miller在北京也被任命為基金會中國運營總監。 這些任命認可了DeviceVM在過去幾年中在Splashtop激增方面發揮的重要作用。
在9月15日的展會期間，可以在DeviceVM展位看到基於Meego的新型Splashtop產品的演示，作為MeeGo社區技術展示的一部分，展位#112位於Moscone Center West。
可用性
基於 MeeGo 的 Splashtop 已經提供給目前在一系列設備類型上提供 Splashtop 的領先 PC OEM。 消費者和商業最終用戶將能夠在 2011 年上半年升級到新的 Splashtop。
關於MeeGo專案
MeeGo 項目將英特爾的 Moblin™ 和諾基亞的 Maemo 項目結合為一個基於 Linux 的開源軟件平台，用於下一代計算設備。 MeeGo 軟件平台旨在為開發人員提供針對其應用的最廣泛的設備細分，包括上網本和入門級台式機，手持計算和通信設備，車載信息娛樂設備，聯網電視，媒體電話等-所有這些都使用基於 Qt 的統一 API。 對於消費者，MeeGo 將提供創新的應用體驗，他們可以從設備到設備獲得。 MeeGo 專案由 Linux 基金會主辦。
關於 Splashtop
Splashtop 系列產品強化運算體驗，方便使用者快速便捷地存取心繫資訊。Splashtop 旗艦產品即時啟動平台於 2007 年問世後旋即屢獲殊榮，使用者可在 PC 開機後幾秒鐘連線上網，存取電子郵件和與朋友聊天。Splashtop Remote 允許使用者透過 iPad 或其他行動裝置享受完整的 Windows 體驗。使用者可以查看和控製家庭或辦公室電腦的桌面、觀看影片、聽音樂，存取所有檔案和程式，甚至遠端玩遊戲。
Splashtop 產品目前可在宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和索尼等領先製造商的 4000 多萬台 PC 上使用。 自 2007 年 10 月首次亮相以來，Splashtop 獲得了無數獎項，包括 PC World 頒發的“最具創新性產品”獎、《大眾科學》頒發的“最佳最新消息”獎以及《筆記型電腦雜誌》頒發的“2010 年 CES 最佳產品”獎。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com
關於設備虛擬機
DeviceVM，Inc.是一家私有軟體公司，被道瓊斯（Dow Jones）選為值得關注的50家公司之一。憑藉屢獲殊榮的Splashtop產品系列，DeviceVM正在改善電腦使用者的日常體驗。 DeviceVM成立於2006年，總部位於矽谷，在北京，杭州，上海和台北設有辦事處。
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