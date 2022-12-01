DeviceVM宣布由SAP Ventures領導的1000萬美元策略略投資
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新資金將擴大 DeviceVM 在現有行動 PC 方面的業務，並在新行動裝置上提供 Splashtop 屢獲殊榮的技術
六月 2， 2010 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時計算領域的全球領導者DeviceVM今天宣佈了一項1000萬美元的戰略投資，由SAP AG旗下的SAP Ventures領投。 目前參與本輪融資的風險資本投資者包括Storm Ventures，DFJ Dragon和New Enterprise Associates（NEA）。
DeviceVM 執行長兼共同創辦人 Mark Lee 說：「IT 的消費化正在為世界各地的企業帶來新的挑戰。」員工希望在旅途中使用他們選擇的行動裝置。由 SAP Ventures 帶領的新一輪融資將加速我們的計劃，使 IT 部門能夠在現有的管理和安全策略中更好地支援它們，進而使這種新型行動 Internet 裝置 (從上網型電腦到智慧型手機) 「可用於企業」。
新增的資金將用於推動 DeviceVM 屢獲殊榮的即時啟動平台 Splashtop™ 進一步發展到企業行動市場。Splashtop 即時啟動平台已由大多數主要 PC 供應商在其裝置上為行動企業使用者預先安裝，透過整合 Citrix 和 VMware 用戶端以實現安全，即時的功能，滿足了企業「勇士」的需求。存取遠端虛擬桌面和應用程式，進而降低了資料被盜的風險。
SAP Ventures 合夥人 Jai Das 表示：「我們很高興能領導對 DeviceVM 的投資，以支援其增長和擴展，進而為行動企業市場提供企業級的即時平台。」「如今，安全地從多個裝置遠端存取公司資料至關重要。」
DeviceVM 為一般行動工作者提供了定製版本的 Splashtop，以支援與 Outlook 電子郵件，日曆，連絡人和任務的即時連接，以及查看和編輯 Microsoft Office 2003、2007 和 2010文件。所有版本均無需啟動 Windows 即可提供即時生產力。提供這些功能的供應商包括 Acer、Dell 和 HP。
DeviceVM預計到2010年底將實現盈利。
關於飛濺頂
Splashtop 是屢獲殊榮的即時啟動平臺，可改善個人計算體驗。 Splashtop 使用戶能夠在打開PC後幾秒鐘內搜索和流覽Web、訪問電子郵件以及與朋友聊天。 Splashtop 目前可在 400 種型號的上網本、筆記型電腦、主機板和台式機的 3000 多萬台 PC 上使用，這些 PC 來自宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和索尼等領先製造商。 自 2007 年 10 月首次亮相以來，Splashtop 獲得了無數獎項，包括 PC World 頒發的“最具創新性產品”獎、《大眾科學》頒發的“最佳最新消息”獎以及《筆記型電腦雜誌》頒發的“2010 年 CES 最佳產品”獎。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com
關於SAP Ventures
SAP Ventures在全球範圍內投資於創新和顛覆性的軟體和服務公司。 我們在各個階段尋求機會，以獲得出色的財務回報。 我們的目標是通過促進投資組合公司與SAP及其客戶和合作夥伴生態系統之間的互動，為各方帶來實質性利益。 自1996年以來，SAP Ventures通過與傑出企業家和頂級風險投資公司合作，在建立行業領先公司方面有著成功的記錄。 有關更多資訊，請訪問 www.sapventures.com。
關於設備虛擬機
DeviceVM， Inc.是一家私營軟體公司，被道鐘斯選為最值得關注的50家公司之一。 憑藉其即時啟動的Splashtop產品，DeviceVM正在改善計算機使用者的日常體驗。 DeviceVM成立於2006年，總部位於矽谷，在北京、杭州、上海和臺北設有辦事處。
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