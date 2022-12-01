DeviceVM宣布全球首個可自定義的即時啟動操作系統Splashtop 2.0
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下一代技術還具有3G和觸摸支援，即時搜索和更智慧的開始螢幕
領先的PC製造商聯想升級了QuickStart™（由Splashtop 2.0提供支援），推出了新的Ideapad S10-3t觸摸屏上網本
內華達州拉斯維加斯 — 2010 年 1 月 7 日 — 在 2010 年消費電子展上，總部位於加利福尼亞州聖約瑟的即時計算領導者 DeviceVM 正式宣佈推出其屢獲殊榮的下一代軟體平臺 Splashtop™ 2.0。通過新產品，DeviceVM使消費者能夠通過易於定製的快速啟動底座（包含基於Web和本地的應用程式）真正定製其即時計算體驗，以滿足其日常計算需求。 新產品的發佈代表了在為消費者提供更大的靈活性、增強的連接性和即時滿足感方面向前邁出的重要一步。
今天的公告是在推出新的聯想Ideapad S10-3t之後發佈的，這是一款具有QuickStart™功能的觸摸上網本，這是新Splashtop產品的第一個公開實施。 Splashtop 2.0 改進的易用性和簡單的自定義功能將在設備通電幾秒鐘后立即可用。
DeviceVM 首席執行官 Mark Lee 表示：「迄今為止，通過出貨超過 3000 萬台支援 Splashtop 的設備，我們已經學會了如何最好地為尋求利用即時啟動技術區分其筆記型電腦和上網本產品的 OEM 合作夥伴提供價值。 “但我們也從不斷增長的使用者群中學到了很多東西。 隨著 Splashtop 2.0 的推出，在最初成功的基礎上，通過提供簡化、可定製、消費者驅動的產品，使用者每天都會尋找、個人化並�繼續使用。
DeviceVM致力於與各個行業領域的領先技術合作夥伴合作，以使消費者能夠在不啟動電腦主操作系統的情況下快速存取Web和關鍵軟體應用程式。使用Splashtop 2.0，可以通過DSL，Wifi或3G（如果啟用）輕鬆存取Internet，從而可以在任何地方進行即時計算。新版本的Splashtop也是第一個啟用觸摸的功能，並且經過優化以比以前更快的速度運行，將服務合併到單個智能啟動螢幕中，並在開機幾秒鐘後可用。值得注意的新功能包括：
重新設計的應用程式擴展塢 — 高度可配置的快速啟動擴展塢將本地應用程式與 Web 應用程式相結合，讓 Internet 觸手可及 - 只需按兩下（或觸摸）即可。
自定義嚮導 -使用新的拖放工具，用戶可以快速輕鬆地添加以下類別的收藏夾應用程式和網站：
Web應用程式，例如Gmail，Yahoo！郵件和日曆；
社交網站，如Facebook，Twitter，My Space，Plurk和Flickr;
YouTube和Hulu等視頻網站;
內容網站，如ESPN，CNN和BBC;
來自Zynga和9wee等領先開發商的遊戲;
甚至本機應用程式，如Skype，聊天，音樂播放器和照片查看器。
定製主題 — 就像在擴展塢中添加或刪除應用程式一樣，更改桌面壁紙的外觀也很簡單。 例如，聯想提供了幾種預裝為快速入門包一部分的時尚變體。
個性化軟體包 — 對於喜歡經常更改上網本外觀的使用者，Splashtop 2.0 可以輕鬆創建由應用程式和主題的不同組合組成的自己的“軟體包” – 為每個軟體包命名，甚至添加您自己喜歡的網站。
區域套件 — 根據在初始設定過程中選擇的語言在系統上預載入預設套件。 例如，美國的套餐包括流行的社交媒體網站，如Facebook，Flickr，Twitter和YouTube以及CNN，ESPN和Pandora。 相比之下，中國套餐包括QQ，凱信，新浪，百度和優酷。 目前 Splashtop 2.0 提供 9 個套件並支援 23 種語言。
即時搜索 — 在啟動瀏覽器之前進入搜索框的最快方式，包括全球搜索合作夥伴雅虎（YHOO），中國的百度和俄羅斯的Yandex。
可視化導航 — 快速掃描您最常訪問的網站的縮圖檢視，並快速連結到您最喜愛的書籤，以加快衝浪速度。
除了在新的、支援觸摸的聯想Ideapad S10-3t上發貨外，新的Splashtop 2.0平臺還針對當今上網本使用者所需的3G連接和3G和Wi-Fi之間的無縫切換進行了優化。 Splashtop 現在支援市場上最流行的 3G 晶片組解決方案——包括愛立信、Hojy、華為、Option、高通和中興通訊的晶片組——並將繼續與無線運營商密切合作，提供強大的 3G 連接管理功能。
DeviceVM今天還宣佈，Splashtop現在是當前所有頂級上網本產品的首選即時操作系統，包括新的觸摸屏華碩EeePC T91MT平板電腦上網本，以及宏碁，惠普，聯想和LG的其他上網本。
關於飛濺頂
Splashtop 是屢獲殊榮的即時啟動平臺，可改善個人計算體驗。 Splashtop 使用戶能夠在打開PC後幾秒鐘內搜索和流覽Web、訪問電子郵件以及與朋友聊天。 Splashtop 目前可在 400 種型號的上網本、筆記型電腦、主機板和台式機的 3000 多萬台 PC 上使用，這些 PC 來自宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和索尼等領先製造商。 自 2007 年 10 月首次亮相以來，Splashtop 獲得了無數獎項，包括 PC World 頒發的享有盛譽的“最具創新產品”獎和《大眾科學》頒發的“最佳新品”獎。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com
關於設備虛擬機
DeviceVM， Inc.是一家私營軟體公司，被道鐘斯選為最值得關注的50家公司之一。 憑藉其即時啟動的Splashtop產品，DeviceVM正在改善計算機使用者的日常體驗。 DeviceVM成立於2006年，總部位於矽谷，在北京、杭州、上海和臺北設有辦事處。
有用的連結：
支援 Splashtop 的產品：https://www.splashtop.com/oem
媒體聯繫人：
飛濺公關團隊