Splashtop 因應新冠病毒疫情提供遠端存取軟體優惠折扣
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加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 3 月 12 日 — 總部位於矽谷的遠端存取軟體公司 Splashtop Inc. 今天宣佈，它將以大幅折扣提供遠端工作訪問工具——為希望或需要員工在家工作的企業提供高達 50% 的折扣。
「我們相信，在 COVID-19 疫情爆發期間，幫助所有公司維持生產力是我們的責任。我們非常認真地履行這個承諾，這也是我們以折扣價提供產品的原因。」Splashtop 執行長 Mark Lee 說。「我們的工具可以幫助所有公司為其員工創造出安心遠端工作的環境。」
批量折扣
對於世界其他地區的企業，Splashtop 商業訪問專業版遠端訪問軟體允許員工遠端工作，每個使用者最多訪問十台計算機。 除了免費的 7天試用外，Splashtop 還提供批量許可證的折扣：
4-9個席位，20%折扣，$ 6.60 /月/使用者
對於10-49個席位，45%的折扣，$ 4.54 /月/次
對於50-99個席位，50%折扣，$ 4.13 /月/使用者
對於 100+ 席位，可自定義定價
還提供具有 SSO、Active Directory、SAML、Okta 集成和本地支援的企業選項
簡單、快速的遠端工作設置
在家工作需要各種工具來管理日程安排和任務、傳輸檔以及共用螢幕和數據，而許多企業都缺乏這些基礎設施。 使用 Splashtop Business Access，使用者可以從智慧手機、平板電腦或任何其他電腦進行連接，並像平時在辦公室使用 Mac 或 Windows PC 一樣工作。
Lee說：“無需VPN的複雜性和成本，公司和個人就可以使用Splashtop啟動並運行在家中工作或業務連續性計劃。” “ Splashtop為從電腦到移動設備的所有內容提供了一致的體驗，並且在不影響安全性的情況下支持自帶設備（BYOD）方法。”
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 www.splashtop.com 瞭解更多資訊
欲瞭解更多資訊，請聯繫：
阿德里安·希索勒
飛濺公司
adrienne.hisoler@splashtop.com
注意：本新聞稿中提到的特別高的折扣已於 2021 年 2 月 28 日結束。