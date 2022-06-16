Splashtop 因應新冠病毒疫情提供遠端存取軟體優惠折扣

加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 3 月 12 日 — 總部位於矽谷的遠端存取軟體公司 Splashtop Inc. 今天宣佈，它將以大幅折扣提供遠端工作訪問工具——為希望或需要員工在家工作的企業提供高達 50% 的折扣。

「我們相信，在 COVID-19 疫情爆發期間，幫助所有公司維持生產力是我們的責任。我們非常認真地履行這個承諾，這也是我們以折扣價提供產品的原因。」Splashtop 執行長 Mark Lee 說。「我們的工具可以幫助所有公司為其員工創造出安心遠端工作的環境。」

批量折扣

Splashtop 商業訪問專業版遠端訪問軟體允許員工遠端工作，每個使用者最多訪問十台計算機。 除了免費的 7 天試用外，Splashtop 還提供批量許可證的折扣：

4-9個席位，20%折扣，$ 6.60 /月/使用者

對於10-49個席位，45%的折扣，$ 4.54 /月/次

對於50-99個席位，50%折扣，$ 4.13 /月/使用者

對於 100+ 席位，可自定義定價

還提供具有 SSO、Active Directory、SAML、Okta 集成和本地支援的企業選項

簡單、快速的遠端工作設置



Lee說：“無需VPN的複雜性和成本，公司和個人就可以使用Splashtop啟動並運行在家中工作或業務連續性計劃。” “ Splashtop為從電腦到移動設備的所有內容提供了一致的體驗，並且在不影響安全性的情況下支持自帶設備（BYOD）方法。”

關於飛濺頂

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注意：本新聞稿中提到的特別高的折扣已於 2021 年 2 月 28 日結束。