使用Splashtop白板慶祝第16,000堂教室-將iPad變成交互式白板的應用程序
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
Splashtop Whiteboard增加了三十個新的數位活動掛圖工作表，併為Apple的App Store批量購買計劃購買者提供免費的手寫筆
2012 年 1 月 23 日 — FETC，佛羅里達州奧蘭多市 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc 在佛羅里達州奧蘭多舉行的 2012 年佛羅里達國際教育技術協會 （FETC ® ） 會議上展示了最新版本的 Splashtop® 白板，展位號為 #915。 在Splashtop展位，出席者可以試用手寫筆並查看新工作表的實際效果。
為了慶祝使用 Splashtop 白板的第 16，000 個教室，Splashtop 為所有 Apple 的 App Store 批量購買計劃 （VPP） 買家提供免費手寫筆。
Splashtop 還與 SuperTeacherWorksheets.com 合作，為教師提供流行的數學、科學和地圖工作表，以便與數位活動掛圖工具一起使用。
Splashtop白板使教師和學生可以輕鬆地將iPad變成交互式白板。通過從iPad通過Wi-Fi連接到電腦，教室可以觀看具有完全同步的影片和音頻的Flash媒體，控制自己喜歡的應用程式，並使用功能齊全的工具欄註釋課程內容。老師可以在課桌上或教室的四個角落與學生互動。
Splashtop Whiteboard建立在Splashtop Remote Desktop之上，Splashtop Remote Desktop是該公司在Apple App Store中屢獲殊榮且長期運行的#1付費iPad應用程式。
教育專業人士對 Splashtop 白板的評價：
“我真的很喜歡Splashtop白板。遠端桌面存取功能非常強大，可以讓我隨身攜帶iPad而不是笨拙的筆記本電腦。單憑這一點就值得了……白板功能以及註釋文檔和工程圖的能力使它成為我向其他人推薦的寶貴工具。” – Pinellas縣政府商務技術服務助理總監Jim Russell。
英國的Essa學院以創新和技術而聞名。 Splashtop 幫助我們重新設計了耗資 2000 萬英鎊的建築——重新定義了學院的學習方式。 使用 Splashtop 白板，教師現在可以自由地在課堂上閒逛以幫助學生，但仍然可以完全控制房間的前面，並通過他們的 iPad 註釋課程內容“——教育創新總監 Abdul Chohan。
使用Splashtop白板，教師可以：
掌控一切–可以從iPad上完全控制Mac或PC應用程式，例如AppleKeynote®或MicrosoftPowerPoint®。無需被束縛在班上。有空漫遊。將iPad交給學生，讓他們的想像力完成剩下的一切！
註釋任何內容–使用手勢在現有內容或空白，標線或圖形背景上使用不同顏色和大小的筆，熒光筆，形狀和文本工具繪製和突出顯示。拍攝螢幕快照並將其保存到圖庫中以備後用，或通過電子郵件將其發送給學生，父母或同事。
體驗逼真的播放 – 所有視頻和音訊都在 iPad 上以高清播放。 播放Adobe Flash內容，iTunes音樂，DVD，CD等，因為它們是要享受的，並避免了同步的麻煩。
存取www.splashtop.com/whiteboard，以了解有關Splashtop Whiteboard的更多資訊並獲取該應用程式。 Splashtop Whiteboard可以從Apple App Store中以19.99美元的價格下載，也可以在Apple VPP下購買。
關於Splashtop遠端桌面
Splashtop遠端桌面消除了在設備之間傳輸，轉換或同步文件和多媒體的需求。可以輕鬆訪問重要的工作文件和Office應用程序，例如Outlook，PowerPoint，Excel和Word。也可以遠端欣賞個人娛樂內容，包括電影，音樂，照片甚至3D遊戲。 Splashtop遠端桌面用戶可以通過Internet或LAN連接設備。
關於 Splashtop
Splashtop 渴望通過提供一流的跨設備計算體驗來觸動人們的生活——橋接平板電腦、手機、計算機和電視。 Splashtop 的產品已在惠普、聯想、戴爾、宏碁、索尼、華碩、英特爾和其他合作夥伴的 1 億多台設備上發貨。Splashtop 遠端桌面、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHound、Presenter 等是 60 多個國家/地區最暢銷的應用程式，包括 Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog、BlackBerry App World 和 Amazon Appstore for Android，讓數百萬移動使用者隨時隨地都能高性能、互動式地訪問他們喜愛的應用程式、媒體內容和檔。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌評選為 CES 2011 「最佳應用程式/軟體」和 CES 2012「最佳行動應用程式」獎，並且在 2011 Apple App Store 回顧最受歡迎應用程式排行榜第 20 名。Splashtop 總部位於美國聖荷西，在��北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
媒體連絡人：
飛濺公關團隊
有用的連結：
飛濺頂 主頁： https://www.splashtop.com
飛濺白板：https://www.splashtop.com/whiteboard