暢銷的Splashtop遠端桌面高清旨在成為RIM BlackBerry PlayBook上的暢銷應用程序
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數以百萬計的平板電腦使用者今天正在享受Splashtop，BlackBerry PlayBook用戶現在可以加入興奮。
2012 年 1 月 11 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 剛剛宣佈發布適用於 BlackBerry PlayBook 的 Splashtop 遠端桌面高清版，為從 RIM BlackBerry PlayBook 到 PC 或 Mac 的遠端訪問提供了簡單的一鍵式解決方案，以便從您的家庭或工作電腦實現個人雲計算。
“許多黑莓PlayBook用戶已經與我們聯繫，詢問何時可以使用Splashtop，我們正在兌現我們的承諾，通過最廣泛的平板電腦支援來取悅我們的客戶，”Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “我們很高興在 2012 年初將 Splashtop 引入 PlayBook，這一年平板電腦持續擴張！”
BlackBerry PlayBook用戶現在可以使用Splashtop Remote Desktop HD創建自己的個人云來存取文件，使用其所有應用程式以及直接從PC或Mac查看和收聽內容，而無需在裝置之間同步或複製文件。
對於行動商務人士或在家工作者而言，Splashtop Remote Desktop HD 可以幫助他們輕鬆存取重要的工作檔案和辦公應用程式，如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word。即使是個人娛樂內容也可以遠端檢視。無論何時何地，使用安裝了 Splashtop Streamer 的 BlackBerry PlayBook，就可以輕鬆存取 PC 或 Mac。
借助 Splashtop 遠端桌面高清版，BlackBerry PlayBook 用戶現在可以：
*通過直觀的觸摸控制和手勢完全控�制PC或Mac，以遠端訪問檔並與應用程式交互
* 使用 Microsoft Office 文檔（Word、Excel 或 PowerPoint）和 Microsoft Outlook
*訪問iPhoto，Quicken，Keynote和其他在BlackBerry PlayBook上不可用的應用程式
*播放存儲在其計算機上的音樂，無論是iTunes，Windows Media Player還是其他格式
*訪問IE，火狐，Chrome和Safari瀏覽器與書籤，收藏的外掛程式和擴展
*通過Wi-Fi和3G / 4G網路連接到PC或Mac
除了新的BlackBerry PlayBook遠端桌面解決方案之外，Splashtop當前還支持許多設備和操作系統，包括iOS，Android，webOS，Windows和Mac。 Splashtop遠端桌面使數以百萬計的行動裝置（從平板電腦到智能手機）能夠遠端存取PC和Mac。
適用於BlackBerry PlayBook的Splashtop遠端桌面HD可以在有限的時間內以4.99美元的價格從BlackBerry App World下載。
Splashtop 遠端桌面高清由兩個元件組成：
* 在 BlackBerry PlayBook 上運行的 Splashtop 遠端桌面高清應用程式
*免費的Splashtop Streamer軟體，可在任何安裝了Windows 7，Vista，XP或Mac OS X 10.6或更高版本的計算機上運行
關於 Splashtop
Splashtop希望通過提供一流的跨設備計算體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop的產品已在惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備上出貨。 Splashtop遠端桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam，FileHound等是Apple App Store，Google Android Market，HP App Catalog，BlackBerry App World和Amazon Appstore for Android上60多個國家/地區最暢銷的應用程式，使數百萬移動用戶感到滿意隨時隨地以高性能，交互式方式存取他們喜歡的應用程式，媒體內容和文件。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 「2011 CES 最佳產品」獎。 Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有團隊。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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飛濺公關團隊
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飛濺頂 主頁： https://www.splashtop.com
Splashtop PC 和 Mac Streamers：https://www.splashtop.com/streamer