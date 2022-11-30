使用Splashtop遠端桌面從iPhone存取PC媒體
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Splashtop推出首款iPhone和iPod touch應用程序，以遠端提供Windows PC體驗，包括視頻和音頻
十一月 18， 2010 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 移動訪問PC內容的領導者Splashtop Inc今天宣佈推出適用於iPhone和iPod touch的Splashtop遠端桌面。 該應用程式將您的 iPhone 或 iPod touch 連接到您的 Windows PC，以獲得無縫的遠端桌面體驗。 2010 年 10 月，適用於 iPhone 和 iPod touch 的 Splashtop 遠端桌面已經在美國被評為 iPad 的 #1 付費商業應用程式，在許多國家/地區被評為 #1 付費 iPad 應用程式，允許使用者觀看電影、聽音樂或訪問任何其他 Windows 檔和程式，包括帶有 Flash 的完整網路瀏覽器， 直接從行動裝置。 新應用程式通過Wi-Fi網路工作，使用戶能夠從房屋或辦公室的任何房間輕鬆訪問PC內容。
“我們發明的技術可以讓你把電腦放在口袋裡，”Splashtop Inc.的首席執行官兼聯合創始人馬克·李（Mark Lee）說，“想像自己躺在沙發上，用iPhone觀看Hulu視頻或玩在家用電腦上運行的Farmville Flash遊戲。 您還將擁有完整的MS Office功能，以滿足您的工作狂靈魂。 我們建立的是iPhone和Windows PC之間的無縫橋樑。 有了Splashtop Remote，你不僅會擁有最酷的iPhone，你也會更有效率。
借助Splashtop遠端桌面，用戶可以使用其iPhone或iPod touch進行以下操作：
查看和控制您的 Windows PC，就像您就在它面前一樣
訪問所有Windows文件和程式，包括Microsoft Office，而無需同步檔
觀看視頻（包括 Flash）和聽音樂（流媒體或從您的資料庫）
使用同一 iPhone 或 iPod touch 應用程式連接到多台電腦
使用觸摸、捏合和縮放等直觀控件與任何 Windows 應用程式進行交互
適用於iPhone和iPod touch的Splashtop遠端桌面現已在Apple App Store中提供。它需要iOS3.2或更高版本，並且可以在iPhone 4，iPhone 3GS和iPod touch（第三代）上運行。
Splashtop式遠端桌面連接到運行 Windows 7、Windows Vista 或 Windows XP 作業系統的任何裝置。Splashtop式遠端由兩個元件組成:在 iOS 裝置上運行的應用程式和在 PC 上運行的桌面應用程式。 要瞭解有關Splashtop遙控器的更多,請造訪:https://www.splashtop.com/remote
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為DeviceVM，Inc.）成立於2006年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速獲得對他們來說重要的事情。 旗艦產品 Splashtop OS 於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 擴展的產品系列包括Splashtop Remote，它允許用戶在遠離Windows PC的情況下從iPad或其他行動裝置享受完整的Windows體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 4 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2010 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com
媒體聯繫人：
飛濺公關團隊
有用的連結：
飛濺頂主場：https://www.splashtop.com
飛濺頂部遙控器：https://www.splashtop.com/remote
適用於 iPhone 的 Splashtop Remote in the App Store： https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-remote-desktop-for/id402056323?mt=8