＃1遠端桌面領導者Splashtop與Amahi合作
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新產品提供了從PC和Mac到Media Server和NAS的遠端存取權限，使應用程式和數據可以隨時隨地存取。
加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 2 月 6 日 — 跨設備協作和遠端訪問領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與 Amahi 建立合作夥伴關係，以實現對 Amahi 媒體伺服器的遠端控制和訪問。超過 1200 萬 Splashtop 使用者已將他們的 PC 和 Mac 轉變為個人雲，將他們最喜歡的應用程式和數據傳送到行動裝置。 現在，通過與Amahi的合作，使用者還可以無縫訪問在其Amahi驅動的媒體伺服器和NAS設備上存儲和備份的媒體內容和文檔。
Splashtop，Inc.總裁兼聯合創始人馬克·李說：“我們的目標是使我們的用戶能夠隨時隨地從他們的行動裝置完全訪問任何計算資源。與領先的DIY家用服務器Amahi一起以及NAS解決方案，我們現在為用戶創建了一個健壯，可靠的個人云。”
“許多Amahi用戶已經要求Splashtop支持，我們很高興與Splashtop一起提供當今最好的個人云解決方案，” Amahi創始人兼執行長Carlos Puchol說。 Splashtop允許Amahi用戶以驚人的速度從任何地方輕鬆地遠端存取他們的資源。無論是在桌面，播放視頻，瀏覽網頁還是使用XBMC或Plex等媒體應用，Splashtop都能為用戶提供迄今為止最佳的效能。”
Splashtop 比傳統 VNC 快 10 倍,支援同步音訊和影片同步,支援跨防火牆和網路進行安全、無縫的遠端存取,無需埠轉發。Splashtop流流測試版在阿馬希的應用商店HTTPs://www.amahi.com/apps/splashtop。
Amahi是面向家庭和小型企業的領先數字媒體服務器平台。它在專用電腦或NAS上作為媒體和應用程序服務器運行。 Amahi滿足娛樂，存儲和計算需求，幫助精明的用戶存儲，組織和向網路中的媒體設備存儲他們的視頻，錄製的電視和音樂。通過VPN應用程序或Splashtop在本地或全球安全地分享它們。 Amahi可通過一鍵安裝應用程序進行擴展。它可以無頭運行或在台式機上運行（Splashtop必需）。
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關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。如今，超過1200萬用戶享受了Splashtop遠端桌面的便利，它被評為Apple App Store年度有史以來最暢銷的25個iPad應用程式。 Splashtop為想要隨時隨地遠端存取其桌面，應用程式和數據的iOS，Android，RIM，Windows和MAC用戶提供了卓越的效能和易用性。
有關Splashtop的更多資訊，請參閱https://www.splashtop.com 。
關於阿曼希
Amahi為家庭和小型企業提供領先的媒體服務器軟體。 Amahi是可以安裝在專用電腦或NAS上的開源軟體，它為媒體服務器和NAS設備提供最大的一鍵式安裝應用程式存儲。 Amahi是位於加利福尼亞桑尼維爾的種子階段創業公司。
所有品牌名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
標籤：Splashtop，跨裝置協作，iPad，iPhone，Android，平板電腦，智能手機，行動裝置，雲，遠端桌面，NAS，媒體服務器，Amahi
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