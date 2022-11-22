＃1遠端桌面領導者Splashtop推出了可配置的快捷方式和遊戲手柄–能夠創建鍵盤快捷方式，鼠標控件和虛擬操縱桿，並針對您喜歡的應用進行優化。
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
內置的遠端應用程式配置文件包括Microsoft Office，媒體播放器，瀏覽器和遊戲；易於擴展以支持其他人
內置的遊戲和工作配置檔擴展了工作和娛樂的便利性和速度
精選為Macworld First Look。
在Macworld，758號展位預覽
在此處下載帶有新CS&G附加元件的Splashtop 2
MACWORLD - 三藩市和加利福尼亞州聖約瑟 - 2013年1月31日 - 跨設備協作和遠端訪問的全球領導者Splashtop Inc.宣佈為其Splashtop 2應用程式iPad和Android設備提供可配置快捷方式和遊戲手柄附加元件。Splashtop 2 企業和個人使用者將能夠通過創建鍵盤快捷鍵、虛擬操縱桿、滑鼠控制來自定義他們的平板電腦體驗，以便更快、更無縫地訪問他們的 Mac 和 PC。 這個新的附加元件是 Splashtop 2 的一部分，在 MacWorld 的 758 號展位展出，Splashtop 2 客戶可以在 iTunes 上下載。
根據最近對Splashtop用戶的調查，人們普遍使用Splashtop來遠端存取各種應用程式，包括辦公應用程式，瀏覽器，遊戲和媒體應用程式。考慮到這一點，Splashtop創建了可配置的快捷方式和遊戲手柄附加組件，使人們可以更好，更輕鬆地控制和使用其行動裝置上的應用程式。
Splashtop，Inc.總裁兼�聯合創始人馬克·李說：“已經有超過1200萬人欣賞了Splashtop 2和Splashtop for Business出色的遠端存取效能。通過可配置快捷方式和Gamepad插件，我們不僅在任何地方橋接任何設備，還使用戶能夠自定義他們存取自己喜歡的應用程式，娛樂和數據並與之交互的方式，從而帶來更大的便利。”
專業工作者，學生，教師和幾乎所有旅途中的人都將欣賞可配置的快捷方式和遊戲手柄如何創建最常用功能的屏幕虛擬快捷方式以及虛擬鼠標控件的功能，從而使他們的工作更快。配置文件是為流行的應用程式（例如Microsoft Office，Media Player，QuickTime Player，瀏覽器和Mac OS X）內置的。
主要功能
能夠創建帶有遊戲手柄按鈕的自定義虛擬操縱桿
可自定義的鍵盤快捷鍵和鼠標控件，用於最常用的應用程式
Microsoft Office（包括PowerPoint幻燈片），媒體播放機，QuickTime Player，瀏覽器，Mac OS X和Windows 8的內置生產力配置檔
《暗黑破壞神 III》《職業進化足球 2012》的內置遊戲配置文件，更多即將推出
定價和可用性
Splashtop 2的可配置快捷方式和遊戲手柄附件的訂購價格為每月0.99美元或每年9.99美元，可從iPad和Android設備的Splashtop 2應用程式中購買。
有關Splashtop的更多資訊，請參閱https://www.splashtop.com ;跟隨在公司博客https://www.splashtop.com/blog ，在Facebook上的https://www.facebook.com/Splashtop並在Twitter上@Splashtop 。
配套資源
Splashtop 主頁： www.splashtop.com
Splashtop 2： www.splashtop.com/splashtop2
Splashtop 商業版： https://www.splashtop.com/business
Splashtop Whiteboard： www.splashtop.com/whiteboard
下載 Splashtop Streamer： https://www.splashtop.com/streamer
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。如今，超過1200萬用戶享受了Splashtop遠端桌面的便利，它被評為Apple App Store年度有史以來最暢銷的25個iPad應用程式。 Splashtop為想要隨時隨地遠端存取其桌面，應用程式和數據的iOS，Android，RIM，Windows和MAC用戶提供了卓越的效能和易用性。
充分利用BYOD / CYOD趨勢，Splashtop for Business是一種安全的高效能遠端桌面解決方案，旨在在幾分鐘內調動員工，並完全遵守公司的IT策略。它提供了一個本地集中式控制台，以監視，管理，激活/停用和審核員工跨電腦和雲對應用程式和數據的遠端存取。許多組織正在採用Splashtop for Business作為一種更快，更具成本效益的方式來解決移動VPN兼容性問題和WAN效能挑戰中的RDP，以及將現有的VDI（虛擬桌面基礎架構）擴展和加速到移動知識型員工。 Splashtop還與行動裝置管理（MDM）供應商，系統集成商，安全網路供應商和服務提供商合作，為企業提供靈活的SaaS和本地解決方案。
Splashtop白板使教師和學生可以將其iPad，Android平板電腦，B＆N NOOK或Amazon Kindle Fire變成移動交互式白板，而成本卻僅為傳統IWB的一小部分。老師可以在教室裡走動時與所有學生合作，註釋和分享包括Flash在內的多種格式的課程和內容。 Anywhere Access Pack是Splashtop 2插件，允許用戶使用我們的Splashtop Bridging Cloud（tm）（跨美國，歐洲和亞洲的全球中繼服務器基礎架構）跨3G / 4G，Internet和防火牆無縫訪問其電腦。 Splashtop橋接雲可提供一流的安全性，可靠性和全球效能。
Splashtop由Storm Ventures，DFJ，NEA和SAP Ventures投資，引領了移動和雲計算的潮流-通過將用戶連接到任何裝置上的應用程式，數據和服務來提高生產力和協作能力。有關Splashtop的更多信息，請參閱https://www.splashtop.com 。
所有品牌名稱和產品名稱均為各自公司的商標或註冊商標。
標籤：Splashtop，跨裝置協作，iPad，iPhone，Android，平板電腦，智能手機，行動裝置，雲，遠端桌面（添加為適用）
媒體連絡人：
多蒂·奧魯克
科技市場通訊
Splashtop@TECHMarket.com